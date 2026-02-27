Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/meb-903-sozlesmeli-personel-alacak-1103854195.html
MEB 903 sözleşmeli personel alacak
MEB 903 sözleşmeli personel alacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri'nde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapacak. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T10:07+0300
2026-02-27T10:07+0300
türki̇ye
personel
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
personel alımı
istihdam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093008038_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_5b7fabd81648a90419d5377185198f4f.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Personel alımı: Milli Eğitim'e personel alınacakMilli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri'nde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak.İstihdam edilecek personellerin 327'si yardımcı hizmetler personeli, 127'si koruma ve güvenlik personeli, 121 büro personeli ve 113'ü kat görevlisi olacak.Başvurular 2-6 Mart tarihleri arasında "kariyerkapisi.gov.tr" adresinden yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/sozlesmeli-personelin-gecebilecegi-memur-kadrolari-aciklandi-1103472506.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093008038_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_de70dedbfa6955380b88470b16b60ecc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
personel, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), personel alımı, istihdam
personel, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), personel alımı, istihdam

MEB 903 sözleşmeli personel alacak

10:07 27.02.2026
© AAkadın çalışan
kadın çalışan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri'nde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Personel alımı: Milli Eğitim'e personel alınacak
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri'nde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
İstihdam edilecek personellerin 327'si yardımcı hizmetler personeli, 127'si koruma ve güvenlik personeli, 121 büro personeli ve 113'ü kat görevlisi olacak.
Başvurular 2-6 Mart tarihleri arasında "kariyerkapisi.gov.tr" adresinden yapılacak.
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
TÜRKİYE
Sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadroları açıklandı
13 Şubat, 11:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала