MEB 903 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri'nde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapacak. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Personel alımı: Milli Eğitim'e personel alınacakMilli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri'nde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak.İstihdam edilecek personellerin 327'si yardımcı hizmetler personeli, 127'si koruma ve güvenlik personeli, 121 büro personeli ve 113'ü kat görevlisi olacak.Başvurular 2-6 Mart tarihleri arasında "kariyerkapisi.gov.tr" adresinden yapılacak.

