Korotçenko: Rus S-500 sistemi, İngiltere ve Fransa’nın nükleer silahlarını önleyebilir

Rus askeri uzman Korotçenko, S-500 füze savunma sistemlerinin kıtalararası balistik füzelerin savaş başlıklarını uçuşun son aşamasında vurabilecek kapasiteye... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nün (RUSI) 'Rus hava ve füze savunma sistemlerinin yakın gelecekte İngiltere ve Fransa’nın nükleer silahlarını önleyebilecek kapasiteye ulaşabileceği' yönündeki yeni analizini değerlendirdi.Korotçenko, ilk olarak, S-500 sisteminin tüm test sürecini tamamladığını ve Aralık 2025’te bu sistemle donatılmış ilk alayın muharebe görevine başladığını belirtti.'S-500’ün temel özelliği: Balistik füze önleme'Korotçenko’ya göre S-500, kıtalararası balistik füzeleri uçuşlarının son aşamasında önleme ve imha etme kapasitesine sahip bir hava savunma sistemi.Rus uzman, sistemin yalnızca balistik füzelerin savaş başlıklarını değil, aynı zamanda diğer tüm hedef türlerini de vurabilecek şekilde tasarlandığını söyledi. Ancak en önemli özelliğinin, kıtalararası balistik füzelerin savaş başlıklarını önleme kabiliyeti olduğunu vurguladı.'İngiltere ve Fransa’nın nükleer gücü denizaltılara dayanıyor'Korotçenko, İngiltere ve Fransa’nın nükleer kuvvetlerinin, kıtalararası menzilli balistik füzeler taşıyan stratejik denizaltılardan oluştuğunu ve bu denizaltıların sürekli olarak muharebe görevinde bulunduğunu belirtti.Uzman, S-500 sisteminin tam da bu tür hedefleri önlemek için geliştirildiğini ifade etti.'Mobil yapı ve entegre radar sistemi'Korotçenko’ya göre S-500’ün önemli özelliklerinden biri de mobil olması. Sistem, yüksek hareket kabiliyetine sahip şasiler üzerine yerleştirildi ve hem füze savunma-önleme unsurlarını hem de hedef tespiti ve hedefleme için gerekli radar sistemlerini bünyesinde barındırıyor.'Dünyadaki tek mobil beşinci nesil füze savunma sistemi'Rus uzman, sistemin mobil yapısının tehdit altındaki yönlerde veya öncelikli korunması gereken tesislerde konuşlandırılmasına olanak sağladığını belirtti.Korotçenko, mevcut durumda S-500’ün dünyadaki tek mobil beşinci nesil füze savunma sistemi olduğunu da ifade etti.

