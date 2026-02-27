https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/kgm-antalya-derebucak-beysehir-yolu-herhangi-bir-gol-sahasi-icinden-gecmemektedir-1103879683.html
KGM: Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu herhangi bir göl sahası içinden geçmemektedir
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını belirterek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103529599_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d3606dbe4328eb1e780e8278af83900.jpg
Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu, yoğun yağışların ardından sular altına kalmıştı.Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğü ve Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle kısa süre içinde yolun tekrar açılacağı belirtildi.KGM, paylaşımında yolun herhangi bir göl sahasından geçmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/konya-antalya-yolu-sular-altinda-trafik-levhalari-suya-gomuldu-1103530519.html
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103529599_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a077f39f41d20946f1d0cc0369d30c0c.jpg
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını belirterek çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.
Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu, yoğun yağışların ardından sular altına kalmıştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğü ve Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle kısa süre içinde yolun tekrar açılacağı belirtildi.
KGM, paylaşımında yolun herhangi bir göl sahasından geçmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu herhangi bir göl sahası içinden geçmemektedir. Projelendirme sürecinde, resmi kullanımda olan 1/25 binlik haritalar esas alınmış, bölgedeki göl sahaları titizlikle değerlendirilmiş ve güzergah bu sahaların dışında kalacak şekilde belirlenmiştir. Ekiplerimiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, ilgili kesimlerde kalıcı çözüm oluşturulmasına dair alternatifleri değerlendirmektedir. Diğer taraftan, arazideki su seviyesi günlük olarak takip edilmekte olup ilk etapta Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışı sağlanacaktır.