Konya-Antalya yolu sular altında: Trafik levhaları suya gömüldü, yol ulaşıma kapalı

Antalya bir haftayı aşkın süredir sağanak etkisi altındaydı. Konya-Antalya yolu sular altında kaldı, karayolunun ne zaman ulaşıma açılacağı belirsiz. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Günlerdir Antalya ve çevresinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun yağmur ve sel sularının yolu kaplaması nedeniyle yeni Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı.Antalya’nın Taşağıl yönünden gelen ve bu güzergâhı kullanmak isteyen sürücüler, İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durduruluyor.Şiddetli yağışların ardından İbradı’nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasındaki bölümde karayolu sel sularının altında kaldı. Yağış durmuş olmasına rağmen, bazı noktalarda su seviyesinin 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.Karayolları ekipleri bölgede suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.Yetkililer, bölgede yağmurun yeniden başlamaması halinde bile yol üzerindeki suyun çekilmesinin zaman alacağını belirtiyor. Bu nedenle Antalya-Konya karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği ifade ediliyor.
11:26 16.02.2026 (güncellendi: 11:33 16.02.2026)
Günlerdir Antalya ve çevresinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun yağmur ve sel sularının yolu kaplaması nedeniyle yeni Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı.
Antalya’nın Taşağıl yönünden gelen ve bu güzergâhı kullanmak isteyen sürücüler, İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durduruluyor.
Şiddetli yağışların ardından İbradı’nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasındaki bölümde karayolu sel sularının altında kaldı. Yağış durmuş olmasına rağmen, bazı noktalarda su seviyesinin 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.
Karayolları ekipleri bölgede suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, bölgede yağmurun yeniden başlamaması halinde bile yol üzerindeki suyun çekilmesinin zaman alacağını belirtiyor. Bu nedenle Antalya-Konya karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği ifade ediliyor.