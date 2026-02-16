https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/konya-antalya-yolu-sular-altinda-trafik-levhalari-suya-gomuldu-1103530519.html

Konya-Antalya yolu sular altında: Trafik levhaları suya gömüldü, yol ulaşıma kapalı

Konya-Antalya yolu sular altında: Trafik levhaları suya gömüldü, yol ulaşıma kapalı

Sputnik Türkiye

Antalya bir haftayı aşkın süredir sağanak etkisi altındaydı. Konya-Antalya yolu sular altında kaldı, karayolunun ne zaman ulaşıma açılacağı belirsiz. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T11:26+0300

2026-02-16T11:26+0300

2026-02-16T11:33+0300

türki̇ye

antalya

konya

i̇bradı

türkiye

sel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103529774_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_3c0df6d169fa9f63ed1b1999a97ee8a1.jpg

Günlerdir Antalya ve çevresinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun yağmur ve sel sularının yolu kaplaması nedeniyle yeni Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı.Antalya’nın Taşağıl yönünden gelen ve bu güzergâhı kullanmak isteyen sürücüler, İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durduruluyor.Şiddetli yağışların ardından İbradı’nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasındaki bölümde karayolu sel sularının altında kaldı. Yağış durmuş olmasına rağmen, bazı noktalarda su seviyesinin 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.Karayolları ekipleri bölgede suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.Yetkililer, bölgede yağmurun yeniden başlamaması halinde bile yol üzerindeki suyun çekilmesinin zaman alacağını belirtiyor. Bu nedenle Antalya-Konya karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği ifade ediliyor.

türki̇ye

antalya

konya

i̇bradı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konya-antalya yolu