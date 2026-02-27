https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/keops-piramidi-sandigimizdan-cok-daha-eski-olabilir-yeni-arastirma-tarihleri-altust-etti-1103871244.html
Keops Piramidi sandığımızdan çok daha eski olabilir: Yeni araştırma tarihleri altüst etti
Keops Piramidi sandığımızdan çok daha eski olabilir: Yeni araştırma tarihleri altüst etti
İtalya’dan bir mühendisin geliştirdiği yeni yöntem, Büyük Giza Piramidinin sanılandan yaklaşık 20 bin yıl daha eski olabileceğini öne sürdü. “Göreceli Erozyon... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087909422_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_43f8e96c53dcdc2831a037205a9e4dc5.jpg
16:04 27.02.2026 (güncellendi: 16:05 27.02.2026)
İtalya’dan bir mühendisin geliştirdiği yeni yöntem, Büyük Giza Piramidinin sanılandan yaklaşık 20 bin yıl daha eski olabileceğini öne sürdü. “Göreceli Erozyon Yöntemi”ne dayanan analiz, yapının M.Ö. 23000’e kadar uzanabileceğini iddia ediyor. Bulgular bilim dünyasında tartışma başlattı.
Antik dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Büyük Giza Piramidi, yüzyıllardır Firavun Khufu (Keops) döneminde, yaklaşık M.Ö. 2575 civarında inşa edilmiş kabul ediliyor. Ancak İtalya Bologna Üniversitesi’nden mühendis Alberto Donini’nin ortaya attığı yeni bir analiz, bu kronolojiyi kökten değiştirebilecek bir iddiayı gündeme taşıdı.
Donini’nin geliştirdiği Relative Erosion Method (REM)
yani Göreceli Erozyon Yöntemi
, piramidin yaklaşık 25 bin yıllık olabileceğini, başka bir deyişle M.Ö. 23000’e kadar uzanabileceğini öne sürüyor.
Mevcut bilimsel takvim ne diyor?
Bugüne kadar yapılan arkeolojik ve bilimsel çalışmalar, Büyük Giza Piramidinin Firavun Khufu döneminde inşa edildiği konusunda güçlü kanıtlar sunuyor:
Antik tarihçi Herodot
, piramidin Khufu için mezar olarak yapıldığını yazdı.
yüzyılda piramit içinde Khufu’nun adını içeren işçi grafitileri bulundu.
Harç örneklerine uygulanan radyokarbon tarihleme
, yapımın M.Ö. 2620–2484 aralığında gerçekleştiğini gösterdi.
Bu bulgular, piramidin yaklaşık 4.500 yıllık olduğu görüşünü bilimsel konsensüs haline getirdi.
Yeni yöntem: Göreceli Erozyon Analizi
Donini’nin önerdiği Göreceli Erozyon Yöntemi (REM), aynı tür kaya üzerinde farklı zamanlarda oluşmuş iki ayrı erozyon oranını karşılaştırmaya dayanıyor.
Giza piramitleri inşa edildiğinde, dış yüzeyleri parlak beyaz kireçtaşı kaplamayla örtülüydü. 1303 yılındaki büyük deprem sonrası bu kaplama taşlarının önemli kısmı düştü ve sonraki yüzyıllarda Kahire’deki
yapı projelerinde yeniden kullanıldı.
Donini, kaplama taşlarıyla korunmuş alanlarla, piramidin tabanında yüzyıllardır açıkta kalan taş bloklar arasındaki erozyon farkını ölçtü. 12 farklı noktada yapılan ölçümlerin ortalaması, yapının çok daha eski olabileceğini gösterdi.
M.Ö. 23000 iddiası ne anlama geliyor?
Donini’ye göre, eğer hesaplamalar doğruysa:
Piramit yaklaşık 25.000 yıllık
olabilir.
Bu da yapının kabul edilen tarihten yaklaşık 20 bin yıl daha eski
olduğu anlamına geliyor.
M.Ö. 23000 civarında, gelişmiş bir uygarlığın Mısır’da var olmuş olabileceğini düşündürüyor.
Bu tarih, bilinen Mısır uygarlığından on binlerce yıl öncesine işaret ediyor.
Ancak uzmanlar, erozyon oranlarının son derece değişken olduğunu ve doğrusal hesaplamalarla güvenilir sonuç üretmenin zor olduğunu belirtiyor.
Ayrıca çalışma henüz hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmadı. Modern dönemde artan insan trafiği, asit yağmurları ve sanayi sonrası çevresel değişimler gibi faktörlerin hesaplamaları etkileyebileceği ifade ediliyor.
Bazı araştırmacılar ise antik dönemde iklimin daha nemli olmasının erozyonu hızlandırmış olabileceğini ve bunun yaş tahminini abartabileceğini savunuyor.
Tarih yeniden yazılır mı?
Eğer Göreceli Erozyon Yöntemi bilimsel doğrulamadan geçerse, bu yalnızca Büyük Giza Piramidinin değil, tüm Antik Mısır tarihinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.
Ancak mevcut arkeolojik veriler, radyokarbon sonuçları ve yazılı kaynaklar göz önüne alındığında, bilim dünyasında hâkim görüş hâlâ piramidin yaklaşık 4.500 yıl önce inşa edildiği yönünde.
Yeni analiz ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.