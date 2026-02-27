https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/keops-piramidi-sandigimizdan-cok-daha-eski-olabilir-yeni-arastirma-tarihleri-altust-etti-1103871244.html

Keops Piramidi sandığımızdan çok daha eski olabilir: Yeni araştırma tarihleri altüst etti

Keops Piramidi sandığımızdan çok daha eski olabilir: Yeni araştırma tarihleri altüst etti

Sputnik Türkiye

İtalya’dan bir mühendisin geliştirdiği yeni yöntem, Büyük Giza Piramidinin sanılandan yaklaşık 20 bin yıl daha eski olabileceğini öne sürdü. “Göreceli Erozyon... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T16:04+0300

2026-02-27T16:04+0300

2026-02-27T16:05+0300

yaşam

keops

kahire

herodot

piramit

piramit

büyük piramit

büyük piramit

mısır piramitleri

mısır piramitleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087909422_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_43f8e96c53dcdc2831a037205a9e4dc5.jpg

Antik dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Büyük Giza Piramidi, yüzyıllardır Firavun Khufu (Keops) döneminde, yaklaşık M.Ö. 2575 civarında inşa edilmiş kabul ediliyor. Ancak İtalya Bologna Üniversitesi’nden mühendis Alberto Donini’nin ortaya attığı yeni bir analiz, bu kronolojiyi kökten değiştirebilecek bir iddiayı gündeme taşıdı.Donini’nin geliştirdiği Relative Erosion Method (REM) yani Göreceli Erozyon Yöntemi, piramidin yaklaşık 25 bin yıllık olabileceğini, başka bir deyişle M.Ö. 23000’e kadar uzanabileceğini öne sürüyor.Mevcut bilimsel takvim ne diyor?Bugüne kadar yapılan arkeolojik ve bilimsel çalışmalar, Büyük Giza Piramidinin Firavun Khufu döneminde inşa edildiği konusunda güçlü kanıtlar sunuyor:Bu bulgular, piramidin yaklaşık 4.500 yıllık olduğu görüşünü bilimsel konsensüs haline getirdi.Yeni yöntem: Göreceli Erozyon AnaliziDonini’nin önerdiği Göreceli Erozyon Yöntemi (REM), aynı tür kaya üzerinde farklı zamanlarda oluşmuş iki ayrı erozyon oranını karşılaştırmaya dayanıyor.Giza piramitleri inşa edildiğinde, dış yüzeyleri parlak beyaz kireçtaşı kaplamayla örtülüydü. 1303 yılındaki büyük deprem sonrası bu kaplama taşlarının önemli kısmı düştü ve sonraki yüzyıllarda Kahire’deki yapı projelerinde yeniden kullanıldı.Donini, kaplama taşlarıyla korunmuş alanlarla, piramidin tabanında yüzyıllardır açıkta kalan taş bloklar arasındaki erozyon farkını ölçtü. 12 farklı noktada yapılan ölçümlerin ortalaması, yapının çok daha eski olabileceğini gösterdi.M.Ö. 23000 iddiası ne anlama geliyor?Donini’ye göre, eğer hesaplamalar doğruysa:Bu tarih, bilinen Mısır uygarlığından on binlerce yıl öncesine işaret ediyor.Bilim dünyası temkinliAncak uzmanlar, erozyon oranlarının son derece değişken olduğunu ve doğrusal hesaplamalarla güvenilir sonuç üretmenin zor olduğunu belirtiyor.Ayrıca çalışma henüz hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmadı. Modern dönemde artan insan trafiği, asit yağmurları ve sanayi sonrası çevresel değişimler gibi faktörlerin hesaplamaları etkileyebileceği ifade ediliyor.Bazı araştırmacılar ise antik dönemde iklimin daha nemli olmasının erozyonu hızlandırmış olabileceğini ve bunun yaş tahminini abartabileceğini savunuyor.Tarih yeniden yazılır mı?Eğer Göreceli Erozyon Yöntemi bilimsel doğrulamadan geçerse, bu yalnızca Büyük Giza Piramidinin değil, tüm Antik Mısır tarihinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.Ancak mevcut arkeolojik veriler, radyokarbon sonuçları ve yazılı kaynaklar göz önüne alındığında, bilim dünyasında hâkim görüş hâlâ piramidin yaklaşık 4.500 yıl önce inşa edildiği yönünde.Yeni analiz ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/dort-gozle-bekleniyordu-adem-amca-yaren-leylege-kavustu-15-yilinda-da-gocup-geldi-1103862110.html

keops

kahire

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

keops, kahire, herodot, piramit, piramit, büyük piramit, büyük piramit, mısır piramitleri, mısır piramitleri