İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bugün, en ciddi ve en uzun müzakerelerimizden birinin gerçekleştiğini söyleyebilirim
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bugün, en ciddi ve en uzun müzakerelerimizden birinin gerçekleştiğini söyleyebilirim
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakerelerde ilerleme sağlandığını, bu görüşmenin en ciddi ve en uzun müzakerelerden biri olduğunu söyleyebileceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Cenevre'de yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bu müzakere turunda oldukça ciddi konuların ele alındığını aktaran Arakçi, şunları söyledi:Arakçi yaptığı açıklamada "Bazı konularda, anlaşmaya çok yaklaşıldı. Elbette, doğal olarak hala görüş ayrılıkları mevcut ancak her iki taraf da müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmak konusunda geçmişe kıyasla daha ciddi bir yaklaşım sergiliyor" ifadelerini de kullandı.Viyana'da pazartesi gününden itibaren teknik düzeyde görüşmelerin yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Arakçi, "Bir sonraki müzakere turunun yakın gelecekte muhtemelen bir haftadan kısa bir süre içinde yapılacağına karar verildi" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bugün, en ciddi ve en uzun müzakerelerimizden birinin gerçekleştiğini söyleyebilirim

02:11 27.02.2026
Abbas Arakçi
© AP Photo / Khaled Elfiqi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakerelerde ilerleme sağlandığını, bu görüşmenin en ciddi ve en uzun müzakerelerden biri olduğunu söyleyebileceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Cenevre'de yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Bu müzakere turunda oldukça ciddi konuların ele alındığını aktaran Arakçi, şunları söyledi:

Bugün, en ciddi ve en uzun müzakerelerimizden birinin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Görüşme sabah yaklaşık dört saat, akşam ise iki saat sürdü. Genel olarak, bu uzun ve çok yoğun saatler boyunca iyi ilerleme kaydedildi ve hem nükleer alanda hem de yaptırımlar alanında bir anlaşmanın unsurlarının ciddi bir şekilde incelenmesine başlandı.

Arakçi yaptığı açıklamada "Bazı konularda, anlaşmaya çok yaklaşıldı. Elbette, doğal olarak hala görüş ayrılıkları mevcut ancak her iki taraf da müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmak konusunda geçmişe kıyasla daha ciddi bir yaklaşım sergiliyor" ifadelerini de kullandı.
Viyana'da pazartesi gününden itibaren teknik düzeyde görüşmelerin yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Arakçi, "Bir sonraki müzakere turunun yakın gelecekte muhtemelen bir haftadan kısa bir süre içinde yapılacağına karar verildi" dedi.
