Umman Dışişleri Bakanı: ABD-İran müzakerelerinde 4. görüşme Viyana'da yapılacak
Umman Dışişleri Bakanı: ABD-İran müzakerelerinde 4. görüşme Viyana'da yapılacak
İran-ABD müzakerelerine aracılık yapan Umman'ın Dışişleri Bakan Busaidi, tarafların başkentleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini açıkladı.
Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ve ABD heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde üçüncü turu yapılan nükleer müzakerlere ilişkin açıklamada bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Busaidi şunları aktardı:
SON HABERLER
Umman Dışişleri Bakanı: ABD-İran müzakerelerinde 4. görüşme Viyana'da yapılacak

22:14 26.02.2026
İran-ABD müzakerelerine aracılık yapan Umman'ın Dışişleri Bakan Busaidi, tarafların başkentleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini açıkladı.
Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ve ABD heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde üçüncü turu yapılan nükleer müzakerlere ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Busaidi şunları aktardı:

ABD ve İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildikten sonra günü tamamladık. İlgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından kısa süre içinde görüşmelere devam edeceğiz. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da gerçekleşecek. Müzakerecilere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve ev sahibimiz İsviçre hükümetine emekleri için teşekkür ederim.

Заголовок открываемого материала