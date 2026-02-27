https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abdnin-israil-buyukelciligi-kritik-gorevlerde-bulunmayan-calisanlar-ulkeyi-terk-edebilir-1103863504.html
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği: Kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ülkeyi terk edebilir
ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran ile süren müzakerelere karşın, 'oluşan güvenlik riskleri nedeniyle' kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve...
13:13 27.02.2026 (güncellendi: 13:26 27.02.2026)
ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir.
‘Bazı bölgelere seyahat kısıtlanabilir’
Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.
Öte yandan ticari ‘uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de’ kaydedildi.
USS Gerald R. Ford İsrail’e ulaştı
Öte yandan dün Girit’ten ayrılan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un İsrail kıyılarına ulaştığı bildirildi.