Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ibrahim-tatlisesin-mirasindan-men-ettigini-soyledigi-cocuklari-dilan-citak-ve-ahmet-tatlises-1103877743.html
İbrahim Tatlıses'in 'mirasından men ettiğini' söylediği çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses konuştu
İbrahim Tatlıses'in 'mirasından men ettiğini' söylediği çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses konuştu
Sputnik Türkiye
İbrahim Tatlıses'in mirasından men ettiğini söylediği çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak konuştu. Çıtak 'mirastan vazgeçmeyeceğini' söylerken Ahmet... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T18:13+0300
2026-02-27T18:17+0300
yaşam
i̇brahim tatlıses
dilan çıtak
ahmet tatlıses
show tv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086979054_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_90548f53d3db1de58e1fe99aaecb1848.jpg
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'la ilgili 'mirasından men ettiği' şeklinde açıklamalar yapmış ve çocuklarını suçlamıştı. Dilan Çıtak babasının sağlığından endişe ettiğini belirtirken 'Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi. Ahmet Tatlıses de babasının çevresindekiler tarafından kullanıldığını iddia ederek, "Demans başlangıcı olabilir. Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye." ifadelerini kullandı. Sandalye bile bırakmayacağım demiştiTatlıses katıldığı bir programda, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadelerini kullanarak, iki çocuğuna da miras bırakmayacağını söylemişti.İlaçlarını vermiyorlar iddiası Snow TV'nin haberine göre Dilan Çıtak babasının çevresindekiler hakkında iddialarda bulundu. Çıtak, "İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor" ifadelerini kullandı. Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrenen Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım. Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi." diye konuştu. Mirastan vazgeçmeyeceğimDilan Çıtak, "İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses'in parası" ifadelerini kullandı. Çıtak, ayrıca "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi.İbrahim Tatlıses demans başlangıcı yaşıyorShow TV'le açıklamalarda bulunan Ahmet Tatlıses de, babası İbrahim Tatlıses'le bir araya gelmesine çevresindeki insanların izin vermediğini söylerken, babasının sağlığıyla ilgili de, "Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ibrahim-tatlisesten-miras-cikisi-onlara-sandalye-bile-birakmam-1103833881.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086979054_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_b7279cc665703e0180e74b3a9c4e9ac1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇brahim tatlıses, dilan çıtak, ahmet tatlıses, show tv
i̇brahim tatlıses, dilan çıtak, ahmet tatlıses, show tv

İbrahim Tatlıses'in 'mirasından men ettiğini' söylediği çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses konuştu

18:13 27.02.2026 (güncellendi: 18:17 27.02.2026)
© İHA / BERK SOYDAN-AW269804Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© İHA / BERK SOYDAN-AW269804
Abone ol
İbrahim Tatlıses'in mirasından men ettiğini söylediği çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak konuştu. Çıtak 'mirastan vazgeçmeyeceğini' söylerken Ahmet Tatlıses de babasını demans olabileceğini dile getirdi.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'la ilgili 'mirasından men ettiği' şeklinde açıklamalar yapmış ve çocuklarını suçlamıştı. Dilan Çıtak babasının sağlığından endişe ettiğini belirtirken 'Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi. Ahmet Tatlıses de babasının çevresindekiler tarafından kullanıldığını iddia ederek, "Demans başlangıcı olabilir. Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye." ifadelerini kullandı.

Sandalye bile bırakmayacağım demişti

Tatlıses katıldığı bir programda, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadelerini kullanarak, iki çocuğuna da miras bırakmayacağını söylemişti.
© AADilan Çıtak
Dilan Çıtak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Dilan Çıtak
© AA

İlaçlarını vermiyorlar iddiası

Snow TV'nin haberine göre Dilan Çıtak babasının çevresindekiler hakkında iddialarda bulundu. Çıtak, "İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor" ifadelerini kullandı. Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrenen Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım. Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi." diye konuştu.

Mirastan vazgeçmeyeceğim

Dilan Çıtak, "İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses'in parası" ifadelerini kullandı. Çıtak, ayrıca "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi.
© Fotoğraf : Twittterİbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum
İbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
İbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum
© Fotoğraf : Twittter

İbrahim Tatlıses demans başlangıcı yaşıyor

Show TV'le açıklamalarda bulunan Ahmet Tatlıses de, babası İbrahim Tatlıses'le bir araya gelmesine çevresindeki insanların izin vermediğini söylerken, babasının sağlığıyla ilgili de, "Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor" ifadelerini kullandı.
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
TÜRKİYE
İbrahim Tatlıses’ten miras çıkışı: 'Onlara sandalye bile bırakmam'
Dün, 15:07

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала