İbrahim Tatlıses'in 'mirasından men ettiğini' söylediği çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses konuştu
18:13 27.02.2026 (güncellendi: 18:17 27.02.2026)
İbrahim Tatlıses'in mirasından men ettiğini söylediği çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak konuştu. Çıtak 'mirastan vazgeçmeyeceğini' söylerken Ahmet Tatlıses de babasını demans olabileceğini dile getirdi.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'la ilgili 'mirasından men ettiği' şeklinde açıklamalar yapmış ve çocuklarını suçlamıştı. Dilan Çıtak babasının sağlığından endişe ettiğini belirtirken 'Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi. Ahmet Tatlıses de babasının çevresindekiler tarafından kullanıldığını iddia ederek, "Demans başlangıcı olabilir. Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye." ifadelerini kullandı.
Sandalye bile bırakmayacağım demişti
Tatlıses katıldığı bir programda, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadelerini kullanarak, iki çocuğuna da miras bırakmayacağını söylemişti.
İlaçlarını vermiyorlar iddiası
Snow TV'nin haberine göre Dilan Çıtak babasının çevresindekiler hakkında iddialarda bulundu. Çıtak, "İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor" ifadelerini kullandı. Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrenen Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım. Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi." diye konuştu.
Dilan Çıtak, "İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses'in parası" ifadelerini kullandı. Çıtak, ayrıca "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi.
İbrahim Tatlıses demans başlangıcı yaşıyor
Show TV'le açıklamalarda bulunan Ahmet Tatlıses de, babası İbrahim Tatlıses'le bir araya gelmesine çevresindeki insanların izin vermediğini söylerken, babasının sağlığıyla ilgili de, "Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor" ifadelerini kullandı.