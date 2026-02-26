https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ibrahim-tatlisesten-miras-cikisi-onlara-sandalye-bile-birakmam-1103833881.html
İbrahim Tatlıses’ten miras çıkışı: 'Onlara sandalye bile bırakmam'
İbrahim Tatlıses’ten miras çıkışı: 'Onlara sandalye bile bırakmam'
İbrahim Tatlıses’ten miras çıkışı: 'Onlara sandalye bile bırakmam'
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun süredir aralarının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında daha önce, “Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım” ifadelerini kullanan Tatlıses, iki çocuğuna miras bırakmayacağını açıkça dile getirdi.
Tatlıses, açıklamasında şu sözleri kullandı:
“Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü.”
Bu sözler, sanatçının aile içi gerilimi kamuoyu önünde bir kez daha gündeme taşıdı.
Tatlıses’in, kendisinden habersiz beş evini sattığını öne sürdüğü oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ilişkilerinin uzun süredir gergin olduğu biliniyor. Ünlü sanatçı, bu süreçte oğluyla bağlarının koptuğunu ifade etmişti.
Zübeyde Melek Akkaş’a övgü
Tatlıses, Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı. “Gel Konuşalım” programına konuşan sanatçı, İzmir’deki evinde yangın çıktığı dönemde üç ay boyunca kızının evinde kaldığını belirterek şunları söyledi:
“Melek kızım bana melekler gibi baktı, evinin kapısını açtı.”
Dilan Çıtak’tan yanıt: 'Manevi olarak babalık yapsaydı'
Tatlıses’in sözlerine kızı Dilan Çıtak da tepki gösterdi. Çıtak, babasının açıklamalarına karşılık şu ifadeleri kullandı:
“Hep maddi konulardan bahsediyor. Ben hastalandığımda neredeydi? Maddi değil, manevi olarak birazcık babalık yapsaydı.”