https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/hillary-clintonin-epstein-ifadesi-yarida-kesildi-fotograf-krizi-oturumu-durdurdu-1103869544.html

Hillary Clinton’ın Epstein ifadesi yarıda kesildi: Fotoğraf krizi oturumu durdurdu

Hillary Clinton’ın Epstein ifadesi yarıda kesildi: Fotoğraf krizi oturumu durdurdu

Sputnik Türkiye

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında verdiği kapalı oturum ifadesi sırasında yaşanan fotoğraf krizi nedeniyle... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T15:09+0300

2026-02-27T15:09+0300

2026-02-27T15:09+0300

dünya

abd

hillary clinton

jeffrey epstein

bill clinton

abd

portekiz

sibirya

daily mail

meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101758843_0:8:668:384_1920x0_80_0_0_6d40a01eeea55baf4eddfe8cf3f212ed.jpg

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve 2016 Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein dosyası kapsamında New York’un Chappaqua kentinde verdiği ifade sırasında beklenmedik bir krizle karşılaştı.Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen Kongre ifadesi, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert’in Clinton ve avukatlarının fotoğrafını çekip sızdırmasının ardından geçici olarak durduruldu. Clinton’ın hukuk ekibi, kapalı oturum kurallarının ihlal edildiğini belirterek sürecin askıya alınmasını talep etti.Clinton: “Epstein’la hiç karşılaşmadım”78 yaşındaki Clinton, ifadesinde Jeffrey Epstein ile hiçbir temasının olmadığını savundu.“Bay Epstein’la karşılaştığımı hatırlamıyorum. Uçağına binmedim, adasını, evlerini ya da ofislerini ziyaret etmedim. Bu konuda ekleyecek bir şeyim yok” diyen Clinton, daha önce BBC’ye verdiği röportajda da “saklayacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullanmıştı.Clinton ayrıca, adı Epstein dosyalarında binden fazla kez geçen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da yeminli ifade vermesi gerektiğini savundu.Fotoğraf sızdırıldı, sosyal medyada yayıldıİddiaya göre Temsilci Lauren Boebert tarafından çekilen fotoğraf, MAGA çevrelerine yakın sosyal medya figürü Benny Johnson’a iletildi ve kısa sürede çevrim içi platformlarda yayıldı.Johnson paylaşımında “Clinton mutlu görünmüyor” ifadesini kullandı.Clinton’ın sözcüsü ise Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Toplantının başında okunan kurallara göre kapalı oturumda fotoğraf çekmek yasaktır. Fotoğrafın nereden geldiği ve Meclis kurallarının neden ihlal edildiği araştırılıyor” dedi.Boebert ise gazetecilere, “Neden olmasın?” yanıtını vererek herhangi bir kural ihlali yapmadığını savundu.Yaklaşık bir saatlik aranın ardından ifade yeniden başladı.Bill Clinton da ifade verecekClinton’ın eşi, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da bugün (27 Şubat) ifade vermesi bekleniyor. Epstein dosyalarında Bill Clinton’ın adının çeşitli kayıtlarda geçtiği ve bazı fotoğraflarda yer aldığı biliniyor.Epstein’ın özel jetine ait uçuş kayıtları, Bill Clinton’ın Virgin Adaları, Portekiz, Sibirya, Japonya ve Çin’e seyahat ettiğini gösteriyor. Clinton cephesi, bu seyahatlerin hayır işleri kapsamında yapıldığını savunuyor.Yetkililer, Epstein dosyalarında adının geçmesinin tek başına herhangi bir suçlama anlamına gelmediğini vurguluyor.Bağış ve Maxwell bağlantısıHillary Clinton’ın, 1999 yılında Demokratik Ulusal Komite için bağış topladığı dönemde Epstein’dan 20 bin dolarlık bağış aldığı ortaya çıkmıştı.Clinton ayrıca, Epstein’ın suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell ile geçmişte birkaç kez görüştüğünü kabul etmişti. Maxwell’in, Clinton’ın kızının 2010’daki düğününe katıldığı da biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-iran-gorusmelerinde-ucuncu-tur-tamamlandi-gelecek-gorusmenin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1103868230.html

abd

portekiz

sibirya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, hillary clinton, jeffrey epstein, bill clinton, abd, portekiz, sibirya, daily mail, meclis, demokratik ulusal komite, haberler