Hillary Clinton'ın Epstein ifadesi yarıda kesildi: Fotoğraf krizi oturumu durdurdu
Hillary Clinton’ın Epstein ifadesi yarıda kesildi: Fotoğraf krizi oturumu durdurdu
Sputnik Türkiye
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında verdiği kapalı oturum ifadesi sırasında yaşanan fotoğraf krizi nedeniyle... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Eski ABD Dışişleri Bakanı ve 2016 Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein dosyası kapsamında New York’un Chappaqua kentinde verdiği ifade sırasında beklenmedik bir krizle karşılaştı.Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen Kongre ifadesi, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert’in Clinton ve avukatlarının fotoğrafını çekip sızdırmasının ardından geçici olarak durduruldu. Clinton’ın hukuk ekibi, kapalı oturum kurallarının ihlal edildiğini belirterek sürecin askıya alınmasını talep etti.Clinton: “Epstein’la hiç karşılaşmadım”78 yaşındaki Clinton, ifadesinde Jeffrey Epstein ile hiçbir temasının olmadığını savundu.“Bay Epstein’la karşılaştığımı hatırlamıyorum. Uçağına binmedim, adasını, evlerini ya da ofislerini ziyaret etmedim. Bu konuda ekleyecek bir şeyim yok” diyen Clinton, daha önce BBC’ye verdiği röportajda da “saklayacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullanmıştı.Clinton ayrıca, adı Epstein dosyalarında binden fazla kez geçen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da yeminli ifade vermesi gerektiğini savundu.Fotoğraf sızdırıldı, sosyal medyada yayıldıİddiaya göre Temsilci Lauren Boebert tarafından çekilen fotoğraf, MAGA çevrelerine yakın sosyal medya figürü Benny Johnson’a iletildi ve kısa sürede çevrim içi platformlarda yayıldı.Johnson paylaşımında “Clinton mutlu görünmüyor” ifadesini kullandı.Clinton’ın sözcüsü ise Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Toplantının başında okunan kurallara göre kapalı oturumda fotoğraf çekmek yasaktır. Fotoğrafın nereden geldiği ve Meclis kurallarının neden ihlal edildiği araştırılıyor” dedi.Boebert ise gazetecilere, “Neden olmasın?” yanıtını vererek herhangi bir kural ihlali yapmadığını savundu.Yaklaşık bir saatlik aranın ardından ifade yeniden başladı.Bill Clinton da ifade verecekClinton’ın eşi, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da bugün (27 Şubat) ifade vermesi bekleniyor. Epstein dosyalarında Bill Clinton’ın adının çeşitli kayıtlarda geçtiği ve bazı fotoğraflarda yer aldığı biliniyor.Epstein’ın özel jetine ait uçuş kayıtları, Bill Clinton’ın Virgin Adaları, Portekiz, Sibirya, Japonya ve Çin’e seyahat ettiğini gösteriyor. Clinton cephesi, bu seyahatlerin hayır işleri kapsamında yapıldığını savunuyor.Yetkililer, Epstein dosyalarında adının geçmesinin tek başına herhangi bir suçlama anlamına gelmediğini vurguluyor.Bağış ve Maxwell bağlantısıHillary Clinton’ın, 1999 yılında Demokratik Ulusal Komite için bağış topladığı dönemde Epstein’dan 20 bin dolarlık bağış aldığı ortaya çıkmıştı.Clinton ayrıca, Epstein’ın suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell ile geçmişte birkaç kez görüştüğünü kabul etmişti. Maxwell’in, Clinton’ın kızının 2010’daki düğününe katıldığı da biliniyor.
Hillary Clinton’ın Epstein ifadesi yarıda kesildi: Fotoğraf krizi oturumu durdurdu

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında verdiği kapalı oturum ifadesi sırasında yaşanan fotoğraf krizi nedeniyle ifade vermeyi geçici olarak durdurdu. Cumhuriyetçi bir vekilin gizli oturumda çektiği fotoğrafın sızdırılması, süreci tartışmaya açtı. Clinton, Epstein'la hiçbir temasının olmadığını savundu.
