ABD-İran görüşmelerinde üçüncü tur tamamlandı: Gelecek görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

İran ile ABD arasında Cenevre’de Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerin üçüncü turu sona erdi. Görüşmelerin ardından taraflardan gelen açıklamalar, diplomatik süreçte temkinli bir iyimserliğe işaret etti.Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirterek, ilgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından sürecin yeniden başlayacağını duyurdu. Teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağı bildirildi.Erakçi: En ciddi ve en uzun müzakerelerden biriİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada görüşmeleri “yoğun ve ciddi” olarak nitelendirdi.Erakçi, sabah yaklaşık dört saat, akşam ise iki saat süren temaslar için, “Bugün en ciddi ve en uzun müzakerelerimizden birinin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Uzun ve yoğun saatler boyunca iyi ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.Hem nükleer program hem de yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma unsurlarının ciddi biçimde ele alındığını belirten Erakçi, bazı başlıklarda anlaşmaya yaklaşıldığını ancak hâlâ görüş ayrılıklarının sürdüğünü vurguladı.Viyana’da teknik süreç başlayacakTaraflar, müzakerelerin önümüzdeki hafta teknik düzeyde Viyana’da sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Teknik görüşmelerin ardından siyasi düzeyde yeni bir tur planlanıyor.Diplomatik kaynaklar, teknik heyetlerin özellikle zenginleştirme oranları, denetim mekanizmaları ve yaptırım takvimi üzerinde çalışacağını belirtiyor.Uranyum zenginleştirme tartışması sürüyorİran hükümetinin Enformasyon Konseyi Başkanı Elyas Hazrati, uranyum zenginleştirmenin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda süreceğini ifade ederek, “Zenginleştirme ihtiyaçlara uygun şekilde devam edecek ve hiçbir şey İran’dan çıkmayacak; seyreltme dahil diğer seçenekler masada kalmaya devam ediyor. İran, yaptırımların kaldırılmasını istiyor” dedi.Washington ise Tahran’ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesini talep ediyor. İran ise nükleer silah peşinde olmadığını savunarak barışçıl nükleer program kapsamında zenginleştirme hakkının tanınmasını istiyor.ABD tarafında farklı değerlendirmelerABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2025’te düzenlenen ABD saldırılarının İran’ın nükleer tesislerini “tamamen yok ettiğini” savunurken, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff geçen hafta İran’ın “endüstriyel düzeyde bomba yapımına uygun malzemeye sahip olmaya bir hafta uzaklıkta olabileceğini” öne sürdü.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran’ın geçen yılki çatışmalardan bu yana yeniden zenginleştirme faaliyetlerine başlamadığını ifade ederek, “Şu anda zenginleştirme yapmıyorlar ancak nihayetinde bunu yapabilecekleri noktaya ulaşmaya çalışıyorlar” dedi. Rubio ayrıca İran’ın balistik füze programının ileride ele alınması gereken önemli bir başlık olduğunu belirtti.Erakçi-Witkoff teması iddialarıCenevre’de Abbas Erakçi ile Steve Witkoff arasında doğrudan görüşme yapıldığına dair haberler İran basınında farklı şekillerde yer aldı. Tasnim Haber Ajansı, iki yetkilinin temasının “bir tokalaşma ve temel nezaket ifadesiyle sınırlı” olduğunu bildirdi.Kırılgan diplomasi süreciBatı medyasında yer alan analizlerde, bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamaların sürecin kırılganlığını koruduğuna dikkat çekiliyor.Uzmanlara göre, ABD-İran görüşmeleri, yaptırımların kapsamı ve sıralaması ile nükleer zenginleştirme sınırları konusunda atılacak somut adımlara bağlı olarak ilerleyecek. Tarafların teknik düzeyde ilerleme sağlaması halinde siyasi müzakerelerin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

