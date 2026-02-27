https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/gozaltina-alinmisti-sosyal-medya-fenomeni-enes-baturun-uyusturucu-test-sonucu-belli-oldu-1103855974.html

Gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T10:49+0300

2026-02-27T10:49+0300

2026-02-27T10:49+0300

yaşam

enes batur

cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098819746_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_b215b1c7459ae0f11c8563d243edeba3.jpg

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı. Havalimanında gözaltına alınmıştıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen n uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı verilen Batur havalimanında gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı. Burak Doğan'ın haberine göre, Batur'un test sonucu, saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmisti-enes-batur-hakkinda-karar-aciklandi-1103484952.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enes batur, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu