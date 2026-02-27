https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/gozaltina-alinmisti-sosyal-medya-fenomeni-enes-baturun-uyusturucu-test-sonucu-belli-oldu-1103855974.html
Gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T10:49+0300
2026-02-27T10:49+0300
2026-02-27T10:49+0300
yaşam
enes batur
cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098819746_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_b215b1c7459ae0f11c8563d243edeba3.jpg
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı. Havalimanında gözaltına alınmıştıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen n uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı verilen Batur havalimanında gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı. Burak Doğan'ın haberine göre, Batur'un test sonucu, saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmisti-enes-batur-hakkinda-karar-aciklandi-1103484952.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098819746_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f952de7d66a6c717dda79b6eff7850a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enes batur, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
enes batur, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı.
Havalimanında gözaltına alınmıştı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen n uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı verilen Batur havalimanında gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı. Burak Doğan'ın haberine göre, Batur'un test sonucu, saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.