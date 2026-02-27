Türkiye
Gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı. Havalimanında gözaltına alınmıştıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen n uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı verilen Batur havalimanında gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı. Burak Doğan'ın haberine göre, Batur'un test sonucu, saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.
10:49 27.02.2026
© AA / Muhammed YaylalıEnes Batur
Enes Batur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© AA / Muhammed Yaylalı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu saçta pozitif çıktı.

Havalimanında gözaltına alınmıştı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen n uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı verilen Batur havalimanında gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı. Burak Doğan'ın haberine göre, Batur'un test sonucu, saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.
