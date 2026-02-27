https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/goc-yollarinda-can-pazari-2025te-en-az-7-bin-kisi-hayatini-kaybetti-veya-kayboldu-1103861458.html
Göç yollarında can pazarı: 2025’te en az 7 bin kişi hayatını kaybetti veya kayboldu
Birleşmiş Milletler’e göre 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu. Deniz geçişleri, en ölümcül rotalar arasında yer... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan son rapora ilişkin bilgi verdi.Rapora göre 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişi öldü veya kayboldu. Dujarric, “IOM’ye göre, deniz geçişleri 2025 yılında en ölümcül rotalar arasında yer almaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.En ölümcül rotalarAçıklamada, geçen yıl Akdeniz’de en az 2 bin 185 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu bildirildi.Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotasında ise 1214 kişinin öldüğü veya kaybolduğu aktarıldı.Dujarric, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.Geçen yıl denizde en az 1500 kişinin daha kayıp olarak bildirildiğini ancak arama-kurtarma çalışmalarının sınırlı olması nedeniyle bu sayıların doğrulanamadığını ifade etti.2024’e göre düşüş varDujarric, 2025 verilerinin, 2024 yılında kaydedilen yaklaşık 9 bin 200 rakamına kıyasla düşüş gösterdiğini belirtti.Bu azalmanın özellikle Amerika kıtasında tehlikeli düzensiz göç yollarını denemeye çalışan insan sayısındaki gerilemeden kaynaklandığını söyledi.Ancak deniz rotalarının hala büyük risk taşıdığı vurgulandı.
