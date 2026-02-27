https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-iran-bir-sonraki-tur-viyanada-ilerleme-mesajlari-belirsizlikler-tahranda-hazirliklar-1103859561.html

ABD-İran: Bir sonraki tur Viyana’da, ‘ilerleme’ mesajları, belirsizlikler, Tahran’da hazırlıklar

ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temasların son turu, ‘ilerleme’ mesajlarıyla tamamlandı ancak tarafların savaşı önleyecek ölçüde taviz verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. ABD-İran gerginliğinde son durum ne?

İsviçre’nin Cenevre kentinde perşembe günü sona eren temasların ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerde kaydedilen ilerlemenin ‘iyi’ olduğunu söyledi ve bunun ‘en ciddi ve en uzun görüşmeler’ olduğunu ifade etti. Arakçi, tarafların bir sonraki aşamada teknik düzeyde çalışmaları derinleştireceğini belirtti.Görüşmelere arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Al Busaidi ise İran ve ABD heyetlerinin Viyana’daki teknik toplantılar öncesinde başkentleriyle istişarelerde bulunacağını açıkladı.Savaş ihtimali ve ekonomik baskıKatar merkezli Al Jazeera’nin analizine göre ise diplomatik kanalda ‘ilerleme’ mesajları verilirken, İran’da halkın önemli bir kesimi, olası bir çatışmaya hazırlık yapıyor.Tahran’da ve diğer kentlerde şişe su, konserve ve temel gıda ürünlerine talebin arttığı belirtiliyor. Bazı vatandaşlar, elektrik kesintisi ve internetin kapatılması ihtimaline karşı taşınabilir şarj cihazları ve kısa dalga radyo arayışında olduklarını söylüyor.Ülke ekonomisi ise uzun süredir yüksek enflasyon baskısı altında. İran İstatistik Merkezi ve İran Merkez Bankası’nın perşembe günü yayımladığı ayrı raporlara göre yıllık enflasyon yüzde 60’ın üzerine çıktı.Gıda enflasyonu yüzde 105’e ulaşırken, yemeklik yağda yüzde 207, kırmızı ette yüzde 117, yumurta ve süt ürünlerinde yüzde 108, meyvede yüzde 113, ekmek ve mısırda yüzde 142 artış kaydedildi. İran para birimi riyal, dolar karşısında yaklaşık 1 milyon 660 bin seviyesinde işlem görerek tarihi düşük düzeylerine yakın seyretti.Tüm bu tablo, Arap basınına göre Cenevre’deki temasların Viyana’daki teknik müzakerelerde somut bir çerçeveye kavuşup kavuşmayacağı sorusunu daha kritik hale getiriyor.Taraflar ilerleme vurgusu yapsa da, temel başlıklardaki derin görüş ayrılıkları diplomatik sürecin kırılganlığını sürdürüyor.Kısıtlı ayrıntı verildi Temasların ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna sınırlı bilgi verildi. İran basını, Arakçi’nin ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile kısa da olsa bir görüşme yaptığını aktardı. ABD heyetinde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in de yer aldığı görüldü.Görüşmelere, olası bir anlaşma halinde İran’daki nükleer faaliyetlerin izlenmesi ve doğrulanmasından sorumlu olacak Uluslararası Atom enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi de katıldı. Ajansın 6 Mart’ta başlayacak yönetim kurulu toplantıları öncesinde Cenevre temaslarının sonucu, Batılı başkentlerde yakından izleniyor.Batı medyasında, sonuçlara bağlı olarak İran’ın yeniden kınanmasının gündeme gelebileceği yorumları yapıldı.Temel anlaşmazlık başlıklarıTaraflar özellikle uranyum zenginleştirme ve balistik füze programı konularında karşı karşıya.Washington yönetimi, İsrail ile paralel bir çizgide, İran topraklarında, sivil kullanım düzeyinde dahi olsa nükleer zenginleştirmeyi kabul etmeyeceğini söylüyor.Trump, 2015’te imzalanan ve İran’ın dünya güçleriyle uzlaştığı nükleer anlaşmadan 2018’de tek taraflı olarak çekilmişti.ABD’li yetkililer son günlerde İran’ın balistik füze programına daha fazla odaklanıyor. Bu füzelerin Ortadoğu’daki Amerikan üsleri ile İsrail için tehdit oluşturduğunu savunuyor. Tahran ise konvansiyonel silah kapasitesine ilişkin herhangi bir müzakereyi reddediyor. İranlı yetkililer, nükleer silah geliştirmeyeceklerini defalarca dile getirdi.

