Filipinli uzman: Küresel nükleer istikrar tehdit altında

Filipinli uzman: Küresel nükleer istikrar tehdit altında

27.02.2026

Asian Century Philippines Stratejik Araştırmalar Enstitüsü analisti Daniel Hugo Santos, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah tedariki yönündeki planlarını Sputnik’e değerlendirdi.Santos, nükleer silah transferinin, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi için ABD arabuluculuğunda yürütülen mevcut müzakerelerde gerginliği tırmandıracağını belirtti.Analist, Londra ve Paris’in bu adımı hayata geçirmesi halinde, her iki ülkeye yönelik güvenin uluslararası arenada ciddi biçimde sarsılacağını vurguladı.Santos’a göre, Paris ve Londra’nın nükleer söylemi sertleştirmesi, Washington’daki Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna çatışmasında benimsediği yeni arabuluculuk yaklaşımıyla doğrudan bağlantılı.Fransa ve İngiltere’de yaşanan iç siyasi baskıların da bu iki ülkenin dış politika çizgisinin revize edilmesinde etkili olduğunu belirten Santos, Londra ve Paris’in Ukrayna dosyasında Washington’a alternatif aktörler gibi davranmaya çalıştığını söyledi.

