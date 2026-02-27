https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ev-temizliginin-gunlugu-6-bin-liraya-kadar-cikti-1103853480.html
Ev temizliğinin günlüğü 6 bin liraya kadar çıktı
Ev temizliğinin günlüğü 6 bin liraya kadar çıktı
Ev temizliği yapan gündelikçilerin ücretleri arttı. Ev temizliğinin günlüğü İstanbul'da 6 bin liraya, Ankara'da ise 4 bin liraya kadar yükseldi.
Gündelikçi ücretleri artık cep yakıyor. Bir yanda maliyetler diğer yanda asgari ücretin artması, ev temizliği hizmeti veren gündelikçilerin ücretlerinde artışa sebep oldu.Temizlikçi ücretleri: Evin metrekaresi önemliNTV'nin haberine göre özellikle çalışanların sıklıkla tercih ettiği gündelik temizlik hizmetinde fiyatlar, evin büyüklüğü ve yapılacak işin kapsamına göre farklılık gösteriyor.Eve gelen temizlikçi ücretleri ne kadar?Stüdyo ve 1+1 daireler için ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlıyor.2+1 dairelerde ise eşyaların yoğunluğu ve temizliğin detayına göre 4 bin liraya kadar çıkıyor.3+1 evlerde ise ayrıntılı temizlik ücreti 6 bin lirayı buluyor.Ütü ve yemeğe ekstra ücretAraştırmalara göre, bazı çalışanlar ütü ve yemek gibi işleri tamamen reddediyor. Bu hizmetleri veren kişiler ise ek olarak bin liraya kadar ekstra ücret talep ediyor.
Ev temizliğinin günlüğü 6 bin liraya kadar çıktı
Ev temizliği yapan gündelikçilerin ücretleri arttı. Ev temizliğinin günlüğü İstanbul'da 6 bin liraya, Ankara'da ise 4 bin liraya kadar yükseldi.
Gündelikçi ücretleri artık cep yakıyor. Bir yanda maliyetler diğer yanda asgari ücretin artması, ev temizliği hizmeti veren gündelikçilerin ücretlerinde artışa sebep oldu.
Temizlikçi ücretleri: Evin metrekaresi önemli
NTV'nin haberine göre özellikle çalışanların sıklıkla tercih ettiği gündelik temizlik hizmetinde fiyatlar, evin büyüklüğü ve yapılacak işin kapsamına göre farklılık gösteriyor.
Eve gelen temizlikçi ücretleri ne kadar?
Stüdyo ve 1+1 daireler için ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlıyor.
2+1 dairelerde ise eşyaların yoğunluğu ve temizliğin detayına göre 4 bin liraya kadar çıkıyor.
3+1 evlerde ise ayrıntılı temizlik ücreti 6 bin lirayı buluyor.
Ütü ve yemeğe ekstra ücret
Araştırmalara göre, bazı çalışanlar ütü ve yemek gibi işleri tamamen reddediyor. Bu hizmetleri veren kişiler ise ek olarak bin liraya kadar ekstra ücret talep ediyor.