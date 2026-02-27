https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ev-temizliginin-gunlugu-6-bin-liraya-kadar-cikti-1103853480.html

Ev temizliğinin günlüğü 6 bin liraya kadar çıktı

Ev temizliğinin günlüğü 6 bin liraya kadar çıktı

Sputnik Türkiye

Ev temizliği yapan gündelikçilerin ücretleri arttı. Ev temizliğinin günlüğü İstanbul'da 6 bin liraya, Ankara'da ise 4 bin liraya kadar yükseldi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T09:43+0300

2026-02-27T09:43+0300

2026-02-27T09:43+0300

ekonomi̇

temizlik

temizlik işçisi

ev işi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095465619_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7f15000da40e6c3419ada0d16772de4e.jpg

Gündelikçi ücretleri artık cep yakıyor. Bir yanda maliyetler diğer yanda asgari ücretin artması, ev temizliği hizmeti veren gündelikçilerin ücretlerinde artışa sebep oldu.Temizlikçi ücretleri: Evin metrekaresi önemliNTV'nin haberine göre özellikle çalışanların sıklıkla tercih ettiği gündelik temizlik hizmetinde fiyatlar, evin büyüklüğü ve yapılacak işin kapsamına göre farklılık gösteriyor.Eve gelen temizlikçi ücretleri ne kadar?Stüdyo ve 1+1 daireler için ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlıyor.2+1 dairelerde ise eşyaların yoğunluğu ve temizliğin detayına göre 4 bin liraya kadar çıkıyor.3+1 evlerde ise ayrıntılı temizlik ücreti 6 bin lirayı buluyor.Ütü ve yemeğe ekstra ücretAraştırmalara göre, bazı çalışanlar ütü ve yemek gibi işleri tamamen reddediyor. Bu hizmetleri veren kişiler ise ek olarak bin liraya kadar ekstra ücret talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/arac-sahipleri-dikkat-motorinin-ardindan-benzine-de-zam-geliyor-1103845712.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ev temizliği, temizlikçi ücretleri, ev temizliği ne kadar, istanbul ev temizlikçisi, ankara ev temizlikçisi