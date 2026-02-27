https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/arac-sahipleri-dikkat-motorinin-ardindan-benzine-de-zam-geliyor-1103845712.html
Araç sahipleri dikkat: Motorinin ardından benzine de zam geliyor
Motorine yapılan 2.40 TL’lik zammın ardından benzine de zam geliyor. 27 Şubat Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak artışın 1.11 TL ila 1.24 TL arasında... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Küresel gelişmelerin ardından yaşanan brent petrol artışının benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor.Motorine yapılan 2.40 TL’lik zammın ardından sektör kaynakları, 27 Şubat Cuma gece yarısından itibaren benzine 1.11 TL ila 1.24 TL arasında zam yapılacağını açıkladı.İstanbul'da benzin fiyatları 57 lira, mazot 60 lira, LPG ise 30 lira seviyesinde seyrediyor.
2026
