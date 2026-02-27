Araç sahipleri dikkat: Motorinin ardından benzine de zam geliyor

Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Küresel gelişmelerin ardından yaşanan brent petrol artışının benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor.Motorine yapılan 2.40 TL’lik zammın ardından sektör kaynakları, 27 Şubat Cuma gece yarısından itibaren benzine 1.11 TL ila 1.24 TL arasında zam yapılacağını açıkladı.İstanbul'da benzin fiyatları 57 lira, mazot 60 lira, LPG ise 30 lira seviyesinde seyrediyor.
Motorine yapılan 2.40 TL’lik zammın ardından benzine de zam geliyor. 27 Şubat Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak artışın 1.11 TL ila 1.24 TL arasında olması bekleniyor.
Küresel gelişmelerin ardından yaşanan brent petrol artışının benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Motorine yapılan 2.40 TL’lik zammın ardından sektör kaynakları, 27 Şubat Cuma gece yarısından itibaren benzine 1.11 TL ila 1.24 TL arasında zam yapılacağını açıkladı.
İstanbul'da benzin fiyatları 57 lira, mazot 60 lira, LPG ise 30 lira seviyesinde seyrediyor.
