https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/arac-sahipleri-dikkat-motorinin-ardindan-benzine-de-zam-geliyor-1103845712.html

Araç sahipleri dikkat: Motorinin ardından benzine de zam geliyor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073939699_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4c3728519beefafbd7d68e6c199f50a1.jpg

Küresel gelişmelerin ardından yaşanan brent petrol artışının benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor.Motorine yapılan 2.40 TL’lik zammın ardından sektör kaynakları, 27 Şubat Cuma gece yarısından itibaren benzine 1.11 TL ila 1.24 TL arasında zam yapılacağını açıkladı.İstanbul'da benzin fiyatları 57 lira, mazot 60 lira, LPG ise 30 lira seviyesinde seyrediyor.

SON HABERLER

