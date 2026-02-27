https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/eski-esi-mustafa-sandali-icraya-verdi-itiraz-reddedildi-1103864208.html

Eski eşi Mustafa Sandal'ı icraya verdi: İtiraz reddedildi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle eski eşi Emina Jahovic tarafından icraya verildi. Sandal'ın itirazı ise mahkeme... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

yaşam

mustafa sandal

emina jahovic

i̇stanbul aile mahkemesi

icra

Mustafa Sandal, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Emina Jahovic tarafından icraya verildi. Jahovic, Sandal'ın boşanma protokollerine uymadığını, kendisi ve çocukları için araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti. Sandal ise icranın iptali için dava açtı ama itirazı reddedildi. Sabah'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon Dolar Emina Jahovic'e verilirken, 500 bin dolar çocukların eğitimi için harcanacaktı. Mustafa Sandal eski eşine ev satın alacak ve nafaka ödeyecekti.Araç kiralama bedellerini ödemediği için icraya verdiAncak Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Jahovic, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne göre kendisi ve çocukları için araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi. Kira bedellerini kendisinin karşıladığını dile getiren Jahovic, Sandal'ı bu yüzden icraya verdiğini kaydetti.Sandal itiraz etti Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak icra takibine itiraz etti ve icranın iptali için dava açtı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme Emina Jahovic'in icra takibini haklı bularak, Sandal'ın icranın itirazını reddetti.

