https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/eski-esi-mustafa-sandali-icraya-verdi-itiraz-reddedildi-1103864208.html
Eski eşi Mustafa Sandal'ı icraya verdi: İtiraz reddedildi
Eski eşi Mustafa Sandal'ı icraya verdi: İtiraz reddedildi
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle eski eşi Emina Jahovic tarafından icraya verildi. Sandal'ın itirazı ise mahkeme... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T13:21+0300
2026-02-27T13:21+0300
2026-02-27T13:21+0300
yaşam
mustafa sandal
emina jahovic
i̇stanbul aile mahkemesi
icra
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/08/1043362278_5:0:894:500_1920x0_80_0_0_7f01533bc57260d6bc4c0b3cf7236154.jpg
Mustafa Sandal, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Emina Jahovic tarafından icraya verildi. Jahovic, Sandal'ın boşanma protokollerine uymadığını, kendisi ve çocukları için araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti. Sandal ise icranın iptali için dava açtı ama itirazı reddedildi. Sabah'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon Dolar Emina Jahovic'e verilirken, 500 bin dolar çocukların eğitimi için harcanacaktı. Mustafa Sandal eski eşine ev satın alacak ve nafaka ödeyecekti.Araç kiralama bedellerini ödemediği için icraya verdiAncak Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Jahovic, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne göre kendisi ve çocukları için araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi. Kira bedellerini kendisinin karşıladığını dile getiren Jahovic, Sandal'ı bu yüzden icraya verdiğini kaydetti.Sandal itiraz etti Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak icra takibine itiraz etti ve icranın iptali için dava açtı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme Emina Jahovic'in icra takibini haklı bularak, Sandal'ın icranın itirazını reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/unlu-oyuncu-pelin-karahan-12-yillik-esinden-bosanma-karari-aldi-1103728554.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/08/1043362278_116:0:783:500_1920x0_80_0_0_bc47b5576ec39f4c011f981e77bb5b28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mustafa sandal, emina jahovic, i̇stanbul aile mahkemesi, icra
mustafa sandal, emina jahovic, i̇stanbul aile mahkemesi, icra
Eski eşi Mustafa Sandal'ı icraya verdi: İtiraz reddedildi
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle eski eşi Emina Jahovic tarafından icraya verildi. Sandal'ın itirazı ise mahkeme tarafından reddedildi.
Mustafa Sandal, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Emina Jahovic tarafından icraya verildi. Jahovic, Sandal'ın boşanma protokollerine uymadığını, kendisi ve çocukları için araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti. Sandal ise icranın iptali için dava açtı ama itirazı reddedildi.
Sabah'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon Dolar Emina Jahovic'e verilirken, 500 bin dolar çocukların eğitimi için harcanacaktı. Mustafa Sandal eski eşine ev satın alacak ve nafaka ödeyecekti.
Araç kiralama bedellerini ödemediği için icraya verdi
Ancak Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Jahovic, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne göre kendisi ve çocukları için araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi. Kira bedellerini kendisinin karşıladığını dile getiren Jahovic, Sandal'ı bu yüzden icraya verdiğini kaydetti.
Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak icra takibine itiraz etti ve icranın iptali için dava açtı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme Emina Jahovic'in icra takibini haklı bularak, Sandal'ın icranın itirazını reddetti.