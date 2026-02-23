Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/unlu-oyuncu-pelin-karahan-12-yillik-esinden-bosanma-karari-aldi-1103728554.html
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin iki çocukları bulunuyor.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 2014 yılında evlendiği iş insanı Bedri Güntay ile evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanmaya karar veren ve iki erkek çocuğa sahip olan Karahan'ın menajeri ise yöneltilen soruları "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" yanıtladı. İki erkek çocukları varHabertürk'ün haberine göre 12 yıl önce evlenen Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunuyor. Boşanma kararıyla ilgili Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz ise "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanma kararı aldı

16:24 23.02.2026
Abone ol
Pelin Karahan ve Bedri Güntay 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin iki çocukları bulunuyor.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 2014 yılında evlendiği iş insanı Bedri Güntay ile evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanmaya karar veren ve iki erkek çocuğa sahip olan Karahan'ın menajeri ise yöneltilen soruları "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" yanıtladı.
İki erkek çocukları var

Habertürk'ün haberine göre 12 yıl önce evlenen Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunuyor. Boşanma kararıyla ilgili Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz ise "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
