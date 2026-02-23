https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/unlu-oyuncu-pelin-karahan-12-yillik-esinden-bosanma-karari-aldi-1103728554.html

Ünlü oyuncu Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanma kararı aldı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Pelin Karahan ve Bedri Güntay 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin iki çocukları bulunuyor. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T16:24+0300

2026-02-23T16:24+0300

2026-02-23T16:24+0300

yaşam

pelin karahan

boşanma

boşanma davası

bedri güntay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103728385_0:206:1206:884_1920x0_80_0_0_7039da3d41049151d516618b77081556.jpg

Ünlü oyuncu Pelin Karahan 2014 yılında evlendiği iş insanı Bedri Güntay ile evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanmaya karar veren ve iki erkek çocuğa sahip olan Karahan'ın menajeri ise yöneltilen soruları "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" yanıtladı. İki erkek çocukları varHabertürk'ün haberine göre 12 yıl önce evlenen Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunuyor. Boşanma kararıyla ilgili Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz ise "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-oyuncu-pelin-karahanin-isyani-yan-masadaki-kadin-kocama-mesaj-atti-1093083324.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pelin karahan, boşanma, boşanma davası, bedri güntay