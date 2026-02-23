https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/unlu-oyuncu-pelin-karahan-12-yillik-esinden-bosanma-karari-aldi-1103728554.html
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Pelin Karahan ve Bedri Güntay 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin iki çocukları bulunuyor. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T16:24+0300
2026-02-23T16:24+0300
2026-02-23T16:24+0300
yaşam
pelin karahan
boşanma
boşanma davası
bedri güntay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103728385_0:206:1206:884_1920x0_80_0_0_7039da3d41049151d516618b77081556.jpg
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 2014 yılında evlendiği iş insanı Bedri Güntay ile evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanmaya karar veren ve iki erkek çocuğa sahip olan Karahan'ın menajeri ise yöneltilen soruları "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" yanıtladı. İki erkek çocukları varHabertürk'ün haberine göre 12 yıl önce evlenen Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunuyor. Boşanma kararıyla ilgili Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz ise "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-oyuncu-pelin-karahanin-isyani-yan-masadaki-kadin-kocama-mesaj-atti-1093083324.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103728385_0:92:1206:997_1920x0_80_0_0_cb579e6742a4683c9a09fba6be8377b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pelin karahan, boşanma, boşanma davası, bedri güntay
pelin karahan, boşanma, boşanma davası, bedri güntay
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin iki çocukları bulunuyor.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 2014 yılında evlendiği iş insanı Bedri Güntay ile evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanmaya karar veren ve iki erkek çocuğa sahip olan Karahan'ın menajeri ise yöneltilen soruları "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" yanıtladı.
Habertürk'ün haberine göre 12 yıl önce evlenen Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunuyor. Boşanma kararıyla ilgili Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz ise "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.