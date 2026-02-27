https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/disisleri-bakani-fidan-pakistan-afganistan-katar-ve-suudi-arabistanli-mevkidaslariyla-gorustu-1103863653.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmelerin üzerine Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındığı görüşmelerde Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.Afganistan - Pakistan arasında gerilim📌 Pakistan’ın Kabil, Kandahar ve Paktiya’ya hava saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından Afganistan misilleme operasyonu başlattığını açıkladı.📌 Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kabil'de TSİ 01.00 sularında kent merkezinde çok sayıda patlama yaşandı. 📌 Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda "Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin" yaralandığını açıkladı.📌 Pakistan medyası, Nangarhar’daki bir mühimmat deposunun vurulduğunu ve "80’den fazla askeri aracın" imha edildiğini iddia etti. 📌 Afgan basınındaki haberlerde Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın misilleme saldırılarında "55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü, 23 askerin cansız bedeninin" ele geçirildiğini ileri sürdü. 📌 Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, “artık açık savaş var” ifadesini kullandı.

