Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/disisleri-bakani-fidan-pakistan-afganistan-katar-ve-suudi-arabistanli-mevkidaslariyla-gorustu-1103863653.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T13:14+0300
2026-02-27T13:14+0300
dünya
hakan fidan
pakistan
afganistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497183_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_895b8b6035afee5ad577b2fac24c4929.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmelerin üzerine Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındığı görüşmelerde Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.Afganistan - Pakistan arasında gerilim📌 Pakistan’ın Kabil, Kandahar ve Paktiya’ya hava saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından Afganistan misilleme operasyonu başlattığını açıkladı.📌 Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kabil'de TSİ 01.00 sularında kent merkezinde çok sayıda patlama yaşandı. 📌 Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda "Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin" yaralandığını açıkladı.📌 Pakistan medyası, Nangarhar’daki bir mühimmat deposunun vurulduğunu ve "80’den fazla askeri aracın" imha edildiğini iddia etti. 📌 Afgan basınındaki haberlerde Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın misilleme saldırılarında "55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü, 23 askerin cansız bedeninin" ele geçirildiğini ileri sürdü. 📌 Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, “artık açık savaş var” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistan-gerilimi-artiyor-misillemeler-misillemeleri-kovaladi-1103847062.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497183_84:0:2456:1779_1920x0_80_0_0_1305bb44bd3478e54d6b2aa776977122.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, pakistan, afganistan
hakan fidan, pakistan, afganistan

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

13:14 27.02.2026
© AA / Ahmet Serdar EserHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmelerin üzerine Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındığı görüşmelerde Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Afganistan - Pakistan arasında gerilim

📌 Pakistan’ın Kabil, Kandahar ve Paktiya’ya hava saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından Afganistan misilleme operasyonu başlattığını açıkladı.
📌 Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kabil'de TSİ 01.00 sularında kent merkezinde çok sayıda patlama yaşandı.
📌 Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda "Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin" yaralandığını açıkladı.
📌 Pakistan medyası, Nangarhar’daki bir mühimmat deposunun vurulduğunu ve "80’den fazla askeri aracın" imha edildiğini iddia etti.
📌 Afgan basınındaki haberlerde Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın misilleme saldırılarında "55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü, 23 askerin cansız bedeninin" ele geçirildiğini ileri sürdü.
📌 Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, “artık açık savaş var” ifadesini kullandı.
Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
Pakistan - Afganistan: Kabil'de patlamalar kaydedildi
03:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала