https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/dilencinin-uzerinden-cikan-para-sasirtti-1103874447.html

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Sputnik Türkiye

Antalya'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 27 bin liradan fazla para çıktı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T16:57+0300

2026-02-27T16:57+0300

2026-02-27T16:57+0300

türki̇ye

antalya

dilenci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103874291_0:126:1601:1026_1920x0_80_0_0_cc944d4c3b7c127ba6a028049fa2f9d9.jpg

Antalya Korkuteli'nde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 66 yaşındaki dilencinin üzerinden 27 bin 356 lira ile 42 dolar çıktı.Paraya el konulduKorkuteli Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere yönelik denetim yaptı. Çayırlı Camii önünde dilencilik yaptığı tespit edilen 66 yaşındaki G.Ö. yakalandı. Yapılan aramada G.Ö'nün üzerinden 27 bin 356 lira ve 42 dolar ele çıktı.Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/zabita-yakaladi-il-il-dolasan-dilenciden-yuklu-para-cikti-1102565329.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, dilenci