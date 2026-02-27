https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/demokratik-kongoda-onlarca-cesedin-yer-aldigi-iki-toplu-mezar-bulundu-1103856427.html
Demokratik Kongo'da onlarca cesedin yer aldığı iki toplu mezar bulundu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletine bağlı Uvira kentinde, toplam 171 cesedin bulunduğu iki toplu mezar tespit edildi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Uvira şehrinin Burundi sınırına yakın Kiromoni bölgesinde içinde 30 cesedin yer aldığı bir mezar bulundu.Kavimvira bölgesinde ise içinde 141 cesedin yer aldığı bir başka mezar tespit edildi.Toplu mezarlar, bölgede son aylarda yaşanan silahlı çatışmaların ardından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkarıldı.Toplu mezarların, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun Uvira şehrinde kontrolü ele geçirdiği döneme ait olduğu ileri sürülüyor.M23 üyeleri Aralık 2025 başında Uvira’nın kontrolünü ele geçirmiş, uluslararası ve diplomatik baskıların artmasının ardından Aralık 2025 sonunda şehirden çekilmek zorunda kalmıştı.Şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.
