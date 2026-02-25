Türkiye
Araştırma: Alzheimer riskinin ilk işareti beyne giden kan akışındaki sessiz düşüş olabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, beyin kan akışı ve oksijen kullanımındaki küçük değişimlerin Alzheimer'ın erken belirtileriyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Yeni bir araştırma, uzun süredir beyindeki amiloid plaklar ve tau proteinleriyle ilişkilendirilen Alzheimer'ın, hastalığın çok daha erken bir aşamasında, beyne giden kan akışındaki ince değişimlerle başlıyor olabileceğini gösterdi.Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, yaşlı bireyler üzerinde yaptıkları çalışmada beyin kan dolaşımı ve oksijen düzenlenmesinin Alzheimer'ın temel biyolojik işaretleriyle bağlantılı olduğunu saptadı.Çalışmada, bilişsel sorunu olan ve olmayan yaşlı bireyler incelendi. Beyindeki amiloid plak birikimi ve hafızayla yakından ilişkili hipokampus bölgesindeki küçülme gibi Alzheimer göstergeleri ile damar sağlığı arasında bir ilişki bulundu.İki yöntem uygulandıAraştırmada iki basit ve ağrısız teknik kullanıldı:Nöroloji uzmanı Meredith H. Braskie, oluşturulan damar göstergelerinin MR ve PET taramalarında görülen Alzheimer risk işaretiyle uyumlu olduğunu belirtti. Damar fonksiyonları sağlıklı yaşlanma paternine daha yakın olan katılımcıların:Ayrıca hafif bilişsel bozukluk veya bunama tanısı alan kişilerde damar fonksiyonlarının daha zayıf olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, bu yöntemlerin MR ve PET’e kıyasla daha ucuz, daha kolay ve radyasyon içermeyen teknikler olduğunu vurguladı. Bu nedenle geniş çaplı taramalarda veya ileri görüntüleme yaptıramayan kişilerde kullanılma potansiyeli bulunuyor. Bulgular Alzheimer's &amp; Dementia dergisinde yayımlandı.
Bilim insanları, beyin kan akışı ve oksijen kullanımındaki küçük değişimlerin Alzheimer'ın erken belirtileriyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Yeni bir araştırma, uzun süredir beyindeki amiloid plaklar ve tau proteinleriyle ilişkilendirilen Alzheimer'ın, hastalığın çok daha erken bir aşamasında, beyne giden kan akışındaki ince değişimlerle başlıyor olabileceğini gösterdi.
Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, yaşlı bireyler üzerinde yaptıkları çalışmada beyin kan dolaşımı ve oksijen düzenlenmesinin Alzheimer'ın temel biyolojik işaretleriyle bağlantılı olduğunu saptadı.
Çalışmada, bilişsel sorunu olan ve olmayan yaşlı bireyler incelendi. Beyindeki amiloid plak birikimi ve hafızayla yakından ilişkili hipokampus bölgesindeki küçülme gibi Alzheimer göstergeleri ile damar sağlığı arasında bir ilişki bulundu.

İki yöntem uygulandı

Araştırmada iki basit ve ağrısız teknik kullanıldı:
Transkraniyal Doppler ultrason ile beyin atardamarlarındaki kan akış hızı ölçüldü.
Yakın kızılötesi spektroskopi ile korteks yüzeyine ulaşan oksijen miktarı değerlendirildi.
Nöroloji uzmanı Meredith H. Braskie, oluşturulan damar göstergelerinin MR ve PET taramalarında görülen Alzheimer risk işaretiyle uyumlu olduğunu belirtti.
Damar fonksiyonları sağlıklı yaşlanma paternine daha yakın olan katılımcıların:
1.
Beyinlerinde daha düşük amiloid yükü olduğu
2.
Hipokampus hacimlerinin daha büyük olduğu tespit edildi.
Ayrıca hafif bilişsel bozukluk veya bunama tanısı alan kişilerde damar fonksiyonlarının daha zayıf olduğu gözlemlendi.
Araştırmacılar, bu yöntemlerin MR ve PET’e kıyasla daha ucuz, daha kolay ve radyasyon içermeyen teknikler olduğunu vurguladı. Bu nedenle geniş çaplı taramalarda veya ileri görüntüleme yaptıramayan kişilerde kullanılma potansiyeli bulunuyor. Bulgular Alzheimer's & Dementia dergisinde yayımlandı.
