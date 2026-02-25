Araştırma: Alzheimer riskinin ilk işareti beyne giden kan akışındaki sessiz düşüş olabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/arastirma-alzheimer-riskinin-ilk-isareti-beyne-giden-kan-akisindaki-sessiz-dusus-olabilir-1103801050.html

Bilim insanları, beyin kan akışı ve oksijen kullanımındaki küçük değişimlerin Alzheimer'ın erken belirtileriyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, uzun süredir beyindeki amiloid plaklar ve tau proteinleriyle ilişkilendirilen Alzheimer'ın, hastalığın çok daha erken bir aşamasında, beyne giden kan akışındaki ince değişimlerle başlıyor olabileceğini gösterdi.Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, yaşlı bireyler üzerinde yaptıkları çalışmada beyin kan dolaşımı ve oksijen düzenlenmesinin Alzheimer'ın temel biyolojik işaretleriyle bağlantılı olduğunu saptadı.Çalışmada, bilişsel sorunu olan ve olmayan yaşlı bireyler incelendi. Beyindeki amiloid plak birikimi ve hafızayla yakından ilişkili hipokampus bölgesindeki küçülme gibi Alzheimer göstergeleri ile damar sağlığı arasında bir ilişki bulundu.İki yöntem uygulandıAraştırmada iki basit ve ağrısız teknik kullanıldı:Nöroloji uzmanı Meredith H. Braskie, oluşturulan damar göstergelerinin MR ve PET taramalarında görülen Alzheimer risk işaretiyle uyumlu olduğunu belirtti. Damar fonksiyonları sağlıklı yaşlanma paternine daha yakın olan katılımcıların:Ayrıca hafif bilişsel bozukluk veya bunama tanısı alan kişilerde damar fonksiyonlarının daha zayıf olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, bu yöntemlerin MR ve PET’e kıyasla daha ucuz, daha kolay ve radyasyon içermeyen teknikler olduğunu vurguladı. Bu nedenle geniş çaplı taramalarda veya ileri görüntüleme yaptıramayan kişilerde kullanılma potansiyeli bulunuyor. Bulgular Alzheimer's & Dementia dergisinde yayımlandı.

