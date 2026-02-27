https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/bahis-sorusturmasinda-tutuklanmisti-metehan-baltaci-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1103875235.html
Bahis soruşturmasında tutuklanmışlardı: Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında istenen cezalar belli oldu
Bahis soruşturmasında tutuklanmışlardı: Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında istenen cezalar belli oldu
Sputnik Türkiye
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T17:05+0300
2026-02-27T17:05+0300
2026-02-27T17:11+0300
spor
futbolda şike davası
bahis
yasa dışı bahis
yasadışı bahis
metehan baltacı
mert hakan yandaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104163/09/1041630974_0:48:1921:1128_1920x0_80_0_0_86bae6b9459b67766eeea685f7a46d42.jpg
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstenen cezalar belli oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/futbolda-bahis-sorusturmasinda-yeni-operasyon-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-cok-sayida-kisi-1101565028.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104163/09/1041630974_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7a8d506b1b72c1ba83e5fda18918a110.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
futbolda şike davası, bahis, yasa dışı bahis, yasadışı bahis, metehan baltacı, mert hakan yandaş
futbolda şike davası, bahis, yasa dışı bahis, yasadışı bahis, metehan baltacı, mert hakan yandaş
Bahis soruşturmasında tutuklanmışlardı: Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında istenen cezalar belli oldu
17:05 27.02.2026 (güncellendi: 17:11 27.02.2026)
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İstenen cezalar belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.