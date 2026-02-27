Türkiye
Bahis soruşturmasında tutuklanmışlardı: Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında istenen cezalar belli oldu
Bahis soruşturmasında tutuklanmışlardı: Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında istenen cezalar belli oldu
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstenen cezalar belli oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
17:05 27.02.2026 (güncellendi: 17:11 27.02.2026)
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstenen cezalar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş gözaltında
5 Aralık 2025, 10:01
