Avrupa Ligi maçı ardından Tedesco: 'Biz turu Kadıköy'de kaybettik'

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 yenen ancak ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de teknik... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

İngiltere'de City Ground Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam Tedesco, maçtaki oyundan gurur duyduklarını belirtti.Turu ilk maçta kaybettiklerini vurgulayan Tedesco, "Maçtan sonra soyunma odasında çok iyi bir atmosfer vardı çünkü oyunumuzla gurur duyuyorduk. Sahada kişiliğimizi gösterdik ve cesur oynadık. Biz turu Kadıköy'de kaybettik. Birkaç gün önce yeni teknik direktörleri gelmişti ve normalin üzerinde performans sergilediler. Biz de normalimizin altında performans sergilemiştik. Durumun gerçeği bu. Tüm bunlar ilk maçın 3-0 bitmesine sebep oldu. Bugün olgun oyun sergiledik, çok pozisyon bulduk. İkinci golü daha erken bulsak işler onlar için daha zor olurdu. Bu turnuvadan elendik ama başımız dik elendik." diye konuştu.Antalyaspor maçında daha fazla opsiyonlarının bulunacağını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:Tedesco, karşılaşmanın ikinci yarısına devam edemeyen Nene'nin sağlık durumunun yarın netlik kazanacağını sözlerine ekledi.Kerem Aktürkoğlu, "İlk maç aslında istediğimiz gibi geçmedi ama bu maç pes etmememiz gerekiyordu. Hafta içi o kötü puan kaybından sonra taraftarımızı çok üzdüğümüzün farkındaydık. Bu maçta Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini hem taraftarımıza hem de herkese göstermek istiyorduk. Güzel mücadele ettik. Pes etmedik. Avrupa Ligi'ne veda ettik ama başımız dik veda ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel mücadele ettik. Çok fazla eksiğimiz olmasına rağmen güzel mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Taraftarımız da harikaydı. Maçın başından sonuna kadar çok güzel destek oldular. Bu galibiyet bir nebze de o puan kaybından dolayı taraftarımızı umarım teselli etmiştir. Önümüzde çok önemli Antalyaspor maçı var. Şimdi ona odaklanacağız." diye konuştu.Çok iyi çalıştıklarını aktaran Kerem, "Bu seviyelerde oynayan bizler, bütün takım arkadaşlarım, 3 günde 1 maç oynamaya hazır. Herkes buna hazır. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Bu tempoya da herkes hazır. Bahane değil hem deplasmanların hem maçların seviyesi fazla. Ama bunu kaldırabilecek bir seviyeye sahibiz. Sakatlarımız da inşallah daha kısa sürede dönerse bizlere de katkı sağlayacaktır. Umarım bu süreci en az hasarla sakatlıksız, kazasız, belasız, güzel atlatırız ve güzel bir seri yakalarız. Bugün santrfor oynadım. Hem ben kendi performansımdan hem de takımın performansından çok memnunum. Gerçekten yoğun bir süreç var. Bazen ben atıyorum bazen takım arkadaşlarım gol atıyor. Önemli olan takımın galibiyeti." dedi.Kaleye yakın oynamaktan memnun olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Kaleye yakın oynadığım zaman pozisyonlara giriyorum. Zaman zaman kaçıyor, zaman zaman skor yapıyorum. Benim normal kanat oyuncularına göre daha farklı bir stilim var. Ben biraz daha kanat forvet gibiyim. Hocalarım da milli takımda ve Tedesco hocamız da biraz daha forvete yakın oynatıyor. Bu da son haftalarda bana daha fazla özgüven verdi ve daha fazla form olarak olumlu yönde etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.Tedesco'nun da planlarında kendisinin kaleye yakın oynamasının bulunduğunu anlatan Kerem, "Bizim Tedesco hoca ile görüşmemiz oldu. Kendisi de aslında ilk başta geldiğinde bu tarz oynatmak istediğini söylemişti. Ama belli başlı sebeplerden takımın tamamen fiziksel olarak hazır olmadığından öyle oynatamadığını söylemişti. 'Seni çizgide böyle oynatacağım' dedi. Ben de 'Takıma ne zaman nasıl bir şekilde yardım edebiliyorsam ben mutlu olurum' demiştim. Şu an daha farklı bir sistemde oynuyoruz. Ben de daha fazla rahat hissediyorum. Gol atamadığım maçlar da olacak ama koşarak takıma yardım ederim. Savunmaya da yardım ederim. Önemli değil. İsmail'in yerine de koşarım. O da benim yerime koşar. Önemli olan takımın şampiyon olabilmesi, daha da başarılı olabilmesi. Bunun için elimden gelen her şeyi yaparım. Gerekirse orta saha, sol bek de oynarım." ifadelerini kullandı.İsmail Yüksek: "İnanılmaz mücadele verdik"Sarı-lacivertli oyuncu İsmail Yüksek, karşılaşmada "inanılmaz bir mücadele" ortaya koyduklarını dile getirdi.İlk maç sebebiyle elendiklerini vurgulayan İsmail, "Son ana kadar inanılmaz mücadele verdik. 2-0 olunca daha da motive olduk. İyi de mücadele ettik. Yediğimiz gol bizi biraz düşürdü. Gerçekçi olmak gerekirse gerçekten bence ilk maçta elendik. Kendi sahamızda oynadığımız o oyun ve mücadele bize yakışmamıştı. O skordan dolayı zaten bugün buradayız. Elendiğimiz için üzgünüz. Ama tüm takımı tebrik ediyorum. Sonuna kadar mükemmel bir mücadele oldu." dedi.Sakatlıktan dönen oyuncuların da etkili olduğunu dile getiren İsmail, şöyle devam etti:Antrenmanlarının 3 günde 1 maç temposuna uygun olduğunu anlatan İsmail, "Oynamayan, sakat olan, yanımızda olmayan arkadaşlarımız var. Onların yerine oynayan oyuncular da müthiş mücadele verdi. Herkes bu formanın değerini bilerek mücadele ediyor. Şu anda sakatlarımız çok olduğu için bazı arkadaşlara fazla yük binecek. Profesyonel oyuncularız. Kendimize iyi bakmamız gerekiyor. O yüzden bu maçları kaldırmamız gerekiyor. Büyük seviyede oynadık. Zor rakip, zor ülke, zor deplasman. Yani 3 günde 1 oynamamıza rağmen bugün zor deplasmanda inanılmaz mücadele ettik. Oğuz kardeşimi tebrik etmek istiyorum. 70 dakika sahada kalmasına rağmen uzun zamandır oynamıyordu ve müthiş bir mücadele verdi. Bence maçın gizli kahramanlarından biriydi. Takım oyununu gösterdik. Bir takım mücadelesi gösterdik. Mutluyuz ve dediğim gibi buradan gururla ayrılıyoruz. İnşallah hafta sonundaki maça çok daha güçlü, çok daha özgüvenli çıkacağız." görüşlerini dile getirdi.Eleştirilerin futbolun doğasında olduğunu ifade eden milli oyuncu, sözlerini şöyle tamamdı:

