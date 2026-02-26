https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/samsunspor-kf-shkendijayi-4-0-yendi-karadeniz-ekibi-son-16ya-yukseldi-1103844839.html
Samsunspor, KF Shkendija’yı 4-0 yendi: Karadeniz ekibi son 16'ya yükseldi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off rövanşında KF Shkendija’yı 4-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, toplamda 5-0’lık skorla... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija’yla rövanş maçına çıktı.İlk maçı 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, rövanşta da rakibini 4-0 yenerek turu rahat geçti. Toplamda 5-0’lık skorla adını son 16 turuna yazdıran Samsunspor, bir üst turda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano'yla karşılaşacak.
22:43 26.02.2026 (güncellendi: 22:54 26.02.2026)
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija’yla rövanş maçına çıktı.
İlk maçı 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, rövanşta da rakibini 4-0 yenerek turu rahat geçti. Toplamda 5-0’lık skorla adını son 16 turuna yazdıran Samsunspor, bir üst turda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano'yla karşılaşacak.