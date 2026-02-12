https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/istanbulda-toplu-ulasima-zam--1103463995.html
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
20:22 12.02.2026 (güncellendi: 20:38 12.02.2026)
İstanbul’da toplu ulaşım, taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 20 zam yapılmasını öngören 'Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi' teklifi İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.
Elektronik tam bilet 42 liraya, aylık Mavi Kart 3 bin 298 liraya yükseldi. Metrobüste 1 durak ücreti 30.07 liraya, 34-43 ve üzeri durak ücreti 62.35 liraya çıktı. Marmaray’da 1-7 istasyon arası 34 lira, 36-43 istasyon arası 74.70 lira oldu.
Deniz ulaşımında Üsküdar–Eminönü hattı 53.20 liraya, Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş hatları 59.28 liraya, Bostancı–Adalar hattı ise 156.26 liraya yükseldi. Taksimetre açılış ücreti 65.40 lira, kilometre başına ücret 43.56 lira, saatlik zaman tarifesi 544.45 lira ve kısa mesafe ücreti 210 lira olarak belirlendi.
Minibüslerde 0-4 kilometre arası 39 lira, 4-7 kilometre arası 41 lira, 7-11 kilometre arası 42 lira, 11-15 kilometre arası 43 lira, 15-20 kilometre arası 47 lira, öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.
Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 4 bin 51 liraya, personel servis ücreti ise 2 bin 284.54 liraya çıkarıldı. Yeni tarifeler 16 Şubat’tan itibaren uygulanacak.