Motorine zam geldi: Tarihinde ilk kez 60 lirayı gördü
Motorine zam geldi: Tarihinde ilk kez 60 lirayı gördü
ABD ve İran gerilimi nedeniyle petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor. Türkiye'nin kullandığı Brent petroldeki yükseliş... 24.02.2026
Motorine zam geldi: Tarihinde ilk kez 60 lirayı gördü
ABD ve İran gerilimi nedeniyle petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor. Türkiye'nin kullandığı Brent petroldeki yükseliş nedeniyle motorine zam yapıldı.
Motorin fiyatları yüzde 4,16 oranında zam gördü ve 60 lirayı tarihinde ilk kez aşmış oldu.
Motorine zam geldi: Motorin fiyatı ne kadar?
ABD ve İran arasındaki gerilimin savaş boyutuna geçip geçmeyeceği belirsizliği Türkiye'nin kullandığı Brent petrolün fiyatlarını artırıyor.
ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de binlerce kilometre öteden uçak gemisi filolarını hareket ettirdi ve Orta Doğu'ya konuşlandırmaya başladı. ABD'nin geniş kapsamlı olmasa da, İran'ın nükleer faaliyetlerine ve rejime yönelik saldırı planlarının olduğu iddia ediliyor.
Bu gelişmeler ışığında motorin fiyatlarına zam geldi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 2,40 TL zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 60,40 TL'ye, Ankara'da 61,50 TL'ye, İzmir'de 61,70 TL'ye yükseldi.
Motorine gelen zammın ardından benzin fiyatları için de zam beklentisi artmaya başladı.