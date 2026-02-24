https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/motorine-zam-geldi-tarihinde-ilk-kez-60-lirayi-gordu-1103745844.html

Motorine zam geldi: Tarihinde ilk kez 60 lirayı gördü

Motorine zam geldi: Tarihinde ilk kez 60 lirayı gördü

Sputnik Türkiye

ABD ve İran gerilimi nedeniyle petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor. Türkiye'nin kullandığı Brent petroldeki yükseliş... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T09:18+0300

2026-02-24T09:18+0300

2026-02-24T09:18+0300

ekonomi̇

motorin

zam

benzin

akaryakıt

petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096204063_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6dad956deb8901a38af1ca92abe41570.jpg

Motorin fiyatları yüzde 4,16 oranında zam gördü ve 60 lirayı tarihinde ilk kez aşmış oldu.Motorine zam geldi: Motorin fiyatı ne kadar?ABD ve İran arasındaki gerilimin savaş boyutuna geçip geçmeyeceği belirsizliği Türkiye'nin kullandığı Brent petrolün fiyatlarını artırıyor.ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de binlerce kilometre öteden uçak gemisi filolarını hareket ettirdi ve Orta Doğu'ya konuşlandırmaya başladı. ABD'nin geniş kapsamlı olmasa da, İran'ın nükleer faaliyetlerine ve rejime yönelik saldırı planlarının olduğu iddia ediliyor.Motorine 2.40 lir azamBu gelişmeler ışığında motorin fiyatlarına zam geldi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 2,40 TL zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 60,40 TL'ye, Ankara'da 61,50 TL'ye, İzmir'de 61,70 TL'ye yükseldi.Benzine zam gelecek mi?Motorine gelen zammın ardından benzin fiyatları için de zam beklentisi artmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzine-zam-geliyor-1103387106.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motorin, zam, benzin, akaryakıt, petrol