Almanya’da hayat durdu: Toplu taşımada yeni grev dalgası

Almanya genelinde yakın mesafe toplu taşıma çalışanları iki gün sürecek uyarı grevine çıktı. İşte detaylar...

Almanya’nın pek çok eyaletinde toplu taşıma personeli sabahın erken saatlerinden itibaren iş bıraktı. Sendika ile işverenler arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi üzerine başlatılan iki günlük uyarı grevi, şehir içi ulaşımı ciddi ölçüde aksattı.Eylem kapsamında çok sayıda kentte otobüs, tramvay ve metro seferleri neredeyse tamamen iptal edildi. İşlerine gitmeye çalışanlar ve okula ulaşmaya çalışan öğrenciler alternatif ulaşım yollarına yönelirken, bazı belediyeler sınırlı sayıda acil durum seferi planladıklarını duyurdu. Bu grev, Şubat ayının başında yapılan ve ülke genelinde toplu taşımayı büyük ölçüde durduran eylemin ardından ikinci büyük uyarı grevi oldu.Büyük şehirlerde hayat aksadıBaşkent Berlin’de ülkenin en büyük toplu taşıma şirketi Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) çalışanları saat 03.00’ten itibaren kontak kapattı. Metro ve otobüs seferleri durduruldu.Bazı eyaletlerde grevlerin cumartesi gecesine kadar sürmesi beklenirken, Bremen’de eylemler Pazartesi gecesine kadar uzayacak. Mecklenburg-Vorpommern’da grev yalnızca Cuma günüyle sınırlı kalacak. Saksonya-Anhalt’ta ise bir ilçede iş bırakma eylemi dört gün sürecek.Talepler: Daha kısa çalışma ve ek ödemeBirleşik Hizmetler Sendikası Ver.di, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Sendikanın gündeminde haftalık çalışma süresinin azaltılması, vardiya ve dinlenme sürelerinin yeniden düzenlenmesi ile gece ve hafta sonu çalışmalarına daha yüksek ek ücret ödenmesi bulunuyor. Bavyera, Brandenburg, Saarland, Thüringen ve Hamburg’da ise ücret artışı da talepler arasında yer alıyor.Hem sendika hem de işveren tarafı müzakerelerde henüz somut bir ilerleme sağlanamadığını belirtiyor. Berlin’deki toplu taşıma işletmesi, sendikanın öncelikli taleplerini net biçimde ortaya koymadığını savunuyor.Toplu sözleşme görüşmelerinin ne zaman sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, ülke genelinde hiçbir bölgede anlaşmaya yakın bir tablo çizilmiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yeni grev kararlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

