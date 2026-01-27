https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/araliktan-bu-yana-suruyor-louvre-yine-grev-nedeniyle-kapandi-1103052537.html
Aralıktan bu yana sürüyor: Louvre yine grev nedeniyle kapandı
Aralıktan bu yana sürüyor: Louvre yine grev nedeniyle kapandı
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi, çalışma koşulları ve güvenlik sorunlarını gerekçe gösteren çalışanların grevi nedeniyle bugün ziyarete... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Louvre Müzesi, çalışanların grevi nedeniyle ziyarete kapandı.Louvre Müzesi'nin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, müzenin grev nedeniyle bugün ziyarete kapalı olduğu belirtilirken, müzeyi ziyaret etmek için bugüne bilet alan kişilere giriş ücretinin doğrudan iade edileceği kaydedildi.Çalışanlar neden grevde?Louvre Müzesi çalışanları, geçen aralıktan bu yana çalışma koşulları ve müzenin güvenlik sorunları nedeniyle belli aralıklarla greve gidiyor.Personel grevleri nedeniyle Louvre Müzesi Aralık 2025'ten bu yana toplam 4 gün ziyarete kapalı kaldı.Tarihi eserler çalınmıştıLouvre'da 19 Ekim'de yaşanan ve gündüz saatlerinde düzenlenen 7 dakikalık soygunda 88 milyon euro değerinde Fransız kraliyet mücevherlerinin çalınmıştı. Kasım ayında ise müzenin Mısır bölümünde meydana gelen su sızıntısı 300 ila 400 arasında kitap, dergi ve belgenin zarar gördü.
mısır
