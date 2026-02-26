https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/afganistan---pakistan-gerilimi-sinir-hattinda-catisma-cikti-1103843253.html
Afganistan - Pakistan gerilimi: Sınır hattında çatışma çıktı
Afganistan - Pakistan gerilimi: Sınır hattında çatışma çıktı
Sputnik Türkiye
Taliban yönetiminin sözcüsü, Afganistan’ın Pakistan’ın son hava saldırılarına misilleme olarak sınır hattındaki Pakistan askeri mevzilerine yönelik operasyon... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T20:29+0300
2026-02-26T20:29+0300
2026-02-26T20:29+0300
dünya
asya & pasifik
pakistan
çatışma
silahlı çatışma
çatışmalar
saldırı
bombalı saldırı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100096564_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a23148c4f57d4b479f44d54a17d551ef.jpg
Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformundan açıklama yaptı.Mücahid, “Pakistan askeri çevrelerinin tekrarlanan provokasyonları ve ihlallerine yanıt olarak Durand Hattı boyunca Pakistan askeri mevzileri ve tesislerine karşı geniş çaplı taarruz operasyonları başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/pakistan-afganistan-sinirinda-hava-saldirisi-afganistan-yonetimi-kabil-buyukelcisine-protesto-1103718656.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100096564_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2182a8c09f845eb92f9542f33f409d98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, pakistan, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar, saldırı, bombalı saldırı, silahlı saldırı
asya & pasifik, pakistan, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar, saldırı, bombalı saldırı, silahlı saldırı
Afganistan - Pakistan gerilimi: Sınır hattında çatışma çıktı
Taliban yönetiminin sözcüsü, Afganistan’ın Pakistan’ın son hava saldırılarına misilleme olarak sınır hattındaki Pakistan askeri mevzilerine yönelik operasyon başlattığını açıkladı.
Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Mücahid, “Pakistan askeri çevrelerinin tekrarlanan provokasyonları ve ihlallerine yanıt olarak Durand Hattı boyunca Pakistan askeri mevzileri ve tesislerine karşı geniş çaplı taarruz operasyonları başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.