Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: 'Gelişmeler takip ediliyor'
Afganistan - Pakistan gerilimi: Sınır hattında çatışma çıktı
Taliban yönetiminin sözcüsü, Afganistan’ın Pakistan’ın son hava saldırılarına misilleme olarak sınır hattındaki Pakistan askeri mevzilerine yönelik operasyon... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformundan açıklama yaptı.Mücahid, “Pakistan askeri çevrelerinin tekrarlanan provokasyonları ve ihlallerine yanıt olarak Durand Hattı boyunca Pakistan askeri mevzileri ve tesislerine karşı geniş çaplı taarruz operasyonları başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
20:29 26.02.2026
Taliban yönetiminin sözcüsü, Afganistan’ın Pakistan’ın son hava saldırılarına misilleme olarak sınır hattındaki Pakistan askeri mevzilerine yönelik operasyon başlattığını açıkladı.
Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Mücahid, “Pakistan askeri çevrelerinin tekrarlanan provokasyonları ve ihlallerine yanıt olarak Durand Hattı boyunca Pakistan askeri mevzileri ve tesislerine karşı geniş çaplı taarruz operasyonları başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
Afganistan Pakistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
DÜNYA
Pakistan-Afganistan sınırında hava saldırısı: Afganistan yönetimi Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası verdi
23 Şubat, 13:19
