Adalet Bakanı Gürlek: Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi
Adalet Bakanı Gürlek: Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin artık oyun kurucu modeline ulaştığını ve yeni anayasayla bu sürecin taçlandırılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir’e geldi. AK Parti İl Başkanlığı’nda konuşan Bakan Gürlek, ''Türkiye, şu an bölgenin gücü. Gördünüz, etrafımız ateş çemberi. Irak'ta, Suriye'de neler oluyor? Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni anayasayla da bu süreci taçlandıracağız. Benim sizden, teşkilattan özel olarak beklentilerim var. Nevşehir benim memleketim. Sağ olun, beni çok sıcak karşıladınız, bağrınıza bastınız. İnşallah seçimlerde de aynı sıcaklığı bütün evleri, bütün haneleri, bütün vatandaşları tek tek gezerek göstermenizi istiyoruz'' dedi.Ziyarette Gürlek’in telefonundan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir teşkilatını ramazan ayının anlamlı gününde selamlayarak, Gürlek’in bakan olarak atanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi

27.02.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin artık oyun kurucu modeline ulaştığını ve yeni anayasayla bu sürecin taçlandırılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir’e geldi.
AK Parti İl Başkanlığı’nda konuşan Bakan Gürlek, ''Türkiye, şu an bölgenin gücü. Gördünüz, etrafımız ateş çemberi. Irak'ta, Suriye'de neler oluyor? Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni anayasayla da bu süreci taçlandıracağız. Benim sizden, teşkilattan özel olarak beklentilerim var. Nevşehir benim memleketim. Sağ olun, beni çok sıcak karşıladınız, bağrınıza bastınız. İnşallah seçimlerde de aynı sıcaklığı bütün evleri, bütün haneleri, bütün vatandaşları tek tek gezerek göstermenizi istiyoruz'' dedi.
Ziyarette Gürlek’in telefonundan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir teşkilatını ramazan ayının anlamlı gününde selamlayarak, Gürlek’in bakan olarak atanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz
Dün, 23:06
© 2026 Sputnik
