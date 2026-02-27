https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-israile-yonelik-askeri-sevkiyatini-genisletiyor-6-yakit-ikmal-ucaginin-daha-israile-inmesinin-1103846474.html
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor: 6 yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin bekleniyor
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor: 6 yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin bekleniyor
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor. Altı yakıt ikmal uçağının daha Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inmesi beklenirken, bölgeye savaş... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T01:04+0300
2026-02-27T01:04+0300
2026-02-27T01:04+0300
dünya
abd
i̇srail
tel aviv
f-22
f-35
f-15
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103846317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94cbd2f2483a48e5959c77858d84ea0.jpg
ABD ordusuna ait 6 adet yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin beklendiği bildirildi. ABD'ye ait 6 adet yakıt ikmal uçağının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyor.İsrail'deki i24 televizyonunun açık kaynaklara ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, 5 adet KC-46 uçağı New Hampshire'daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı'ndan, 6'ncı uçak ise Kuzey Carolina'daki Seymour Johnson Hava Üssü'nden İsrail'e doğru yola çıkacak.ABD'nin İsrail'de ne kadar askeri varlığı var?Washington yönetimi, son günlerde İsrail’e yalnızca tanker uçakları değil, kargo ve lojistik destek unsurları ile F-22 tipi savaş uçakları da sevk etti. Ayrıca ABD Donanması’na ait ve dünyanın en büyük uçak gemisi olarak gösterilen USS Gerald R. Ford’un Doğu Akdeniz’e konuşlanmasının beklendiği ifade ediliyor.Bununla birlikte ABD ordusu, son haftalarda Ortadoğu’daki üslerine F-35, F-22, F-15 ve F-16 gibi farklı tiplerde onlarca savaş uçağı ile çok sayıda tanker ve nakliye uçağı gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/israil-medyasi-abdnin-12-adet-f22-savas-ucagi-israilde-1103777577.html
abd
i̇srail
tel aviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103846317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f00ca15c665bc588f20b9145d2e6c8ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇srail, tel aviv, f-22, f-35, f-15
abd, i̇srail, tel aviv, f-22, f-35, f-15
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor: 6 yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin bekleniyor
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor. Altı yakıt ikmal uçağının daha Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inmesi beklenirken, bölgeye savaş uçakları ve uçak gemisi desteği de sürüyor.
ABD ordusuna ait 6 adet yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin beklendiği bildirildi. ABD'ye ait 6 adet yakıt ikmal uçağının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
İsrail'deki i24 televizyonunun açık kaynaklara ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, 5 adet KC-46 uçağı New Hampshire'daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı'ndan, 6'ncı uçak ise Kuzey Carolina'daki Seymour Johnson Hava Üssü'nden İsrail'e doğru yola çıkacak.
ABD'nin İsrail'de ne kadar askeri varlığı var?
Washington yönetimi, son günlerde İsrail’e yalnızca tanker uçakları değil, kargo ve lojistik destek unsurları ile F-22 tipi savaş uçakları da sevk etti. Ayrıca ABD Donanması’na ait ve dünyanın en büyük uçak gemisi olarak gösterilen USS Gerald R. Ford’un Doğu Akdeniz’e konuşlanmasının beklendiği ifade ediliyor.
Bununla birlikte ABD ordusu, son haftalarda Ortadoğu’daki üslerine F-35, F-22, F-15 ve F-16 gibi farklı tiplerde onlarca savaş uçağı ile çok sayıda tanker ve nakliye uçağı gönderdi.