ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor: 6 yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin bekleniyor

ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor. Altı yakıt ikmal uçağının daha Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inmesi beklenirken, bölgeye savaş... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103846317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94cbd2f2483a48e5959c77858d84ea0.jpg

ABD ordusuna ait 6 adet yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin beklendiği bildirildi. ABD'ye ait 6 adet yakıt ikmal uçağının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyor.İsrail'deki i24 televizyonunun açık kaynaklara ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, 5 adet KC-46 uçağı New Hampshire'daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı'ndan, 6'ncı uçak ise Kuzey Carolina'daki Seymour Johnson Hava Üssü'nden İsrail'e doğru yola çıkacak.ABD'nin İsrail'de ne kadar askeri varlığı var?Washington yönetimi, son günlerde İsrail’e yalnızca tanker uçakları değil, kargo ve lojistik destek unsurları ile F-22 tipi savaş uçakları da sevk etti. Ayrıca ABD Donanması’na ait ve dünyanın en büyük uçak gemisi olarak gösterilen USS Gerald R. Ford’un Doğu Akdeniz’e konuşlanmasının beklendiği ifade ediliyor.Bununla birlikte ABD ordusu, son haftalarda Ortadoğu’daki üslerine F-35, F-22, F-15 ve F-16 gibi farklı tiplerde onlarca savaş uçağı ile çok sayıda tanker ve nakliye uçağı gönderdi.

