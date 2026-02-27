Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-israile-yonelik-askeri-sevkiyatini-genisletiyor-6-yakit-ikmal-ucaginin-daha-israile-inmesinin-1103846474.html
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor: 6 yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin bekleniyor
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor: 6 yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin bekleniyor
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor. Altı yakıt ikmal uçağının daha Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inmesi beklenirken, bölgeye savaş... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T01:04+0300
2026-02-27T01:04+0300
dünya
abd
i̇srail
tel aviv
f-22
f-35
f-15
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103846317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94cbd2f2483a48e5959c77858d84ea0.jpg
ABD ordusuna ait 6 adet yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin beklendiği bildirildi. ABD'ye ait 6 adet yakıt ikmal uçağının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyor.İsrail'deki i24 televizyonunun açık kaynaklara ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, 5 adet KC-46 uçağı New Hampshire'daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı'ndan, 6'ncı uçak ise Kuzey Carolina'daki Seymour Johnson Hava Üssü'nden İsrail'e doğru yola çıkacak.ABD'nin İsrail'de ne kadar askeri varlığı var?Washington yönetimi, son günlerde İsrail’e yalnızca tanker uçakları değil, kargo ve lojistik destek unsurları ile F-22 tipi savaş uçakları da sevk etti. Ayrıca ABD Donanması’na ait ve dünyanın en büyük uçak gemisi olarak gösterilen USS Gerald R. Ford’un Doğu Akdeniz’e konuşlanmasının beklendiği ifade ediliyor.Bununla birlikte ABD ordusu, son haftalarda Ortadoğu’daki üslerine F-35, F-22, F-15 ve F-16 gibi farklı tiplerde onlarca savaş uçağı ile çok sayıda tanker ve nakliye uçağı gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/israil-medyasi-abdnin-12-adet-f22-savas-ucagi-israilde-1103777577.html
abd
i̇srail
tel aviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103846317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f00ca15c665bc588f20b9145d2e6c8ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇srail, tel aviv, f-22, f-35, f-15
abd, i̇srail, tel aviv, f-22, f-35, f-15

ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor: 6 yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin bekleniyor

01:04 27.02.2026
© AA / Gideon MarkowiczABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda görüntülendi.
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© AA / Gideon Markowicz
Abone ol
ABD, İsrail’e yönelik askeri sevkiyatını genişletiyor. Altı yakıt ikmal uçağının daha Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inmesi beklenirken, bölgeye savaş uçakları ve uçak gemisi desteği de sürüyor.
ABD ordusuna ait 6 adet yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e inmesinin beklendiği bildirildi. ABD'ye ait 6 adet yakıt ikmal uçağının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
İsrail'deki i24 televizyonunun açık kaynaklara ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, 5 adet KC-46 uçağı New Hampshire'daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı'ndan, 6'ncı uçak ise Kuzey Carolina'daki Seymour Johnson Hava Üssü'nden İsrail'e doğru yola çıkacak.

ABD'nin İsrail'de ne kadar askeri varlığı var?

Washington yönetimi, son günlerde İsrail’e yalnızca tanker uçakları değil, kargo ve lojistik destek unsurları ile F-22 tipi savaş uçakları da sevk etti. Ayrıca ABD Donanması’na ait ve dünyanın en büyük uçak gemisi olarak gösterilen USS Gerald R. Ford’un Doğu Akdeniz’e konuşlanmasının beklendiği ifade ediliyor.
Bununla birlikte ABD ordusu, son haftalarda Ortadoğu’daki üslerine F-35, F-22, F-15 ve F-16 gibi farklı tiplerde onlarca savaş uçağı ile çok sayıda tanker ve nakliye uçağı gönderdi.
F-22 Raptor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
İsrail medyası: ABD'nin 12 adet F22 savaş uçağı İsrail'de
24 Şubat, 22:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала