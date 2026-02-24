Türkiye
İsrail medyası: ABD'nin 12 adet F22 savaş uçağı İsrail'de
İsrail medyası: ABD'nin 12 adet F22 savaş uçağı İsrail'de
22:52 24.02.2026
dünya
abd
i̇srail
i̇ran
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağının bugün öğleden sonra İsrail'in güneyindeki bir askeri üsse iniş yaptığı belirtildi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD ordusuna ait 12 adet F-22'nin 'düşman topraklarına girerek hava savunma sistemlerini ve radarları etkisiz hale getirme görevi' üstleneceği ileri sürüldü.Haberde, ABD'nin uçakları İsrail'e konuşlandırma kararının, 'İsrail'in füze saldırılarına karşı hazırlıklı olması ve 12 gün savaşında edinilen deneyimlerden kaynaklandığı' iddia edildi.Daha önce, ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştığı kaydedilmişti.
i̇srail
i̇ran
abd, i̇srail, i̇ran
abd, i̇srail, i̇ran

İsrail medyası: ABD'nin 12 adet F22 savaş uçağı İsrail'de

22:52 24.02.2026
İsrail medyası, ABD'nin 12 adet F22 tipi savaş uçağının ülkenin güneyindeki bir üsse iniş yaptığını ve uçakların hava savunma sistemleri ve radarları etkisiz hale getirme görevi olduğunu bildirdi.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağının bugün öğleden sonra İsrail'in güneyindeki bir askeri üsse iniş yaptığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD ordusuna ait 12 adet F-22'nin 'düşman topraklarına girerek hava savunma sistemlerini ve radarları etkisiz hale getirme görevi' üstleneceği ileri sürüldü.
Haberde, ABD'nin uçakları İsrail'e konuşlandırma kararının, 'İsrail'in füze saldırılarına karşı hazırlıklı olması ve 12 gün savaşında edinilen deneyimlerden kaynaklandığı' iddia edildi.
Daha önce, ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştığı kaydedilmişti.
