ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceği bildirildi, hiçbir gazeteci götürülmüyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceği bildirildi, hiçbir gazeteci götürülmüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a karşı askeri harekatı değerlendirdiği bir dönemde Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceğine ilişkin açıklama yaptı... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
i̇srail
i̇ran
abd
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceği bildirildi, hiçbir gazeteci götürülmüyor

19:17 27.02.2026 (güncellendi: 19:29 27.02.2026)
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a karşı askeri harekatı değerlendirdiği bir dönemde Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceğine ilişkin açıklama yaptı. Ancak, Amerikan basını, 'olağanüstü şekilde ziyarete hiçbir gazetecinin götürülmeciği' notu düştü.
Rubio’nun İsrail'e hangi tarihte gideceği, ne kadar kalacağı ve bu süre zarfında kimlerle görüşeceğine dair detay verilmedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelerek İran ile devam eden nükleer müzakereler ve ABD'nin olası askeri saldırı planları hakkında görüşme yapması bekleniyor.
AP, geçen hafta da Trump yönetiminden iki yetkiliye dayanarak Rubio'nun 28 Şubat'ta Netanyahu ile görüşmeyi planladığını yazmıştı.
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin 3. turu dün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşirken ABD ordusu İran’a yönelik askeri tehditler kapsamında bölgede konuşlanmasını tamamlamış görünüyor.

ABD İsrail Büyükelçiliği'nin, personele 'ülkeyi terk etme' izni

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, İran’la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin vermişti.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirilmişti.
ABD'nin İran'a saldırı ihtimalinin giderek artmasının ardından İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeva (Birüssebi) kentindeki tüm sığınakların halka açıldığı duyurulmuştu.
DÜNYA
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği: Kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ülkeyi terk edebilir
13:13
