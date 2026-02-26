Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/zaharovadan-abye-sert-cikis-masaya-davetli-degilsiniz-1103839111.html
Zaharova'dan AB'ye sert çıkış: Masaya davetli değilsiniz
Zaharova’dan AB’ye sert çıkış: Masaya davetli değilsiniz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin davet edilmediğini belirterek... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde Avrupa Birliği’nin (AB) yer almadığını ve alamayacağını sert bir dille ifade etti. Zaharova, AB temsilcilerinin bu süreçte herhangi bir davet almadığını vurguladı.Zaharova, AB’nin Ukrayna konusundaki geçmiş tutumlarını eleştirerek, bu süreçte yer almalarının mümkün olmadığını bir kez daha dile getirdi.
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, ukrayna, müzakere
Zaharova'dan AB'ye sert çıkış: Masaya davetli değilsiniz

17:02 26.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin davet edilmediğini belirterek, “masanın altına oturup susmaları” tavsiyesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde Avrupa Birliği’nin (AB) yer almadığını ve alamayacağını sert bir dille ifade etti. Zaharova, AB temsilcilerinin bu süreçte herhangi bir davet almadığını vurguladı.
Sizi orada kimse beklemiyor. O müzakere masasına sizi kimse davet etmedi. Çünkü nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz, daha önce oradaydınız, hile yaptınız, sahtekarlık yaptınız ve suçüstü yakalandınız. Bu yüzden masanın altında oturun ve ses çıkarmayın.
Zaharova, AB’nin Ukrayna konusundaki geçmiş tutumlarını eleştirerek, bu süreçte yer almalarının mümkün olmadığını bir kez daha dile getirdi.
