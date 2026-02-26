https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/lavrov-nukleer-soyleminin-tirmanmasina-aciklik-getirdi-rusyaya-kazandigi-icin-kirginlar-1103832787.html

Lavrov, nükleer söyleminin tırmanmasına açıklık getirdi: 'Rusya’ya kazandığı için kırgınlar'

Lavrov, nükleer söyleminin tırmanmasına açıklık getirdi: 'Rusya’ya kazandığı için kırgınlar'

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna çözümü için zaman sınırının olmadığını, çözümlenmesi gereken sorunlarının olduğunu söyleyen Lavrov, Avrupa liderlerinin Ukrayna'ya birlik... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T14:49+0300

2026-02-26T14:49+0300

2026-02-26T14:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ukrayna

avrupa

nükleer silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, uluslararası gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Lavrov, son dönemde tırmanan nükleer silah söylemi ile ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Rusya’nın, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hiçbir zaman tarih vermediğini belirten Rus diplomat, “Zaman sınırımız yok. Yerine getirmememiz gereken görevler var. Bunları hallediyoruz” ifadesini kullandı.Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlik konuşlandırma planlarına da değinen Lavrov, bu konuda farklı görüşlerin olduğuna dikkat çekerek şu yorumda bulundu: “Rus Bakan, “Onlar ‘istekliler koalisyonu’, değil mi? Bu arada, bizde de, İngilizcede de, ‘hayal ürününü gerçekmiş gibi göstermek’ diye bir ifade var. İşte onlar da, kendilerini gerçekmiş gibi göstermek isteyenler olarak adlandıranları hatırlatıyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-yogun-saldiri-bin-115-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103827068.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, avrupa, nükleer silah