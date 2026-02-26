Lavrov, nükleer söyleminin tırmanmasına açıklık getirdi: 'Rusya’ya kazandığı için kırgınlar'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/lavrov-nukleer-soyleminin-tirmanmasina-aciklik-getirdi-rusyaya-kazandigi-icin-kirginlar-1103832787.html
Rusya'nın Ukrayna çözümü için zaman sınırının olmadığını, çözümlenmesi gereken sorunlarının olduğunu söyleyen Lavrov, Avrupa liderlerinin Ukrayna'ya birlik...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, uluslararası gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Lavrov, son dönemde tırmanan nükleer silah söylemi ile ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Rusya'nın, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hiçbir zaman tarih vermediğini belirten Rus diplomat, "Zaman sınırımız yok. Yerine getirmememiz gereken görevler var. Bunları hallediyoruz" ifadesini kullandı.Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırma planlarına da değinen Lavrov, bu konuda farklı görüşlerin olduğuna dikkat çekerek şu yorumda bulundu: "Rus Bakan, "Onlar 'istekliler koalisyonu', değil mi? Bu arada, bizde de, İngilizcede de, 'hayal ürününü gerçekmiş gibi göstermek' diye bir ifade var. İşte onlar da, kendilerini gerçekmiş gibi göstermek isteyenler olarak adlandıranları hatırlatıyor" diye ekledi.
14:49 26.02.2026 (güncellendi: 14:52 26.02.2026)
Rusya’nın Ukrayna çözümü için zaman sınırının olmadığını, çözümlenmesi gereken sorunlarının olduğunu söyleyen Lavrov, Avrupa liderlerinin Ukrayna'ya birlik konuşlandırma konusunda ideolojik oyunlar oynadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, uluslararası gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Lavrov, son dönemde tırmanan nükleer silah söylemi ile ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Muhtemelen hiçbir şeyin yolunda gitmemesinden dolayı kırgınlar. Ben öyle düşünüyorum. Amaç, bir kez daha, Rusya'nın kaybetmesi. Oysa onlar, Ukrayna'nın kazandığını söylüyorlar.
Rusya’nın, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hiçbir zaman tarih vermediğini belirten Rus diplomat, “Zaman sınırımız yok. Yerine getirmememiz gereken görevler var. Bunları hallediyoruz” ifadesini kullandı.
Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlik konuşlandırma planlarına da değinen Lavrov, bu konuda farklı görüşlerin olduğuna dikkat çekerek şu yorumda bulundu: “
Halkını ve ülkesini önemseyen normal insanlar da var, bir de ideolojik oyunlara uyanlar var.
Rus Bakan, “Onlar ‘istekliler koalisyonu’, değil mi? Bu arada, bizde de, İngilizcede de, ‘hayal ürününü gerçekmiş gibi göstermek’ diye bir ifade var. İşte onlar da, kendilerini gerçekmiş gibi göstermek isteyenler olarak adlandıranları hatırlatıyor” diye ekledi.