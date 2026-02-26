https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/zaharova-kiev-cephede-kaybettikce-sivillere-yonelik-saldirilari-artiyor-1103840181.html

Zaharova: Kiev cephede kaybettikçe sivillere yönelik saldırıları artıyor

Zaharova: Kiev cephede kaybettikçe sivillere yönelik saldırıları artıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin cephedeki başarısızlıklarının, Rus sivillere yönelik saldırıların artmasına neden olduğunu... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T18:03+0300

2026-02-26T18:03+0300

2026-02-26T18:03+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rossiya segodnya

kiev

batı

ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi

jeffrey epstein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499824_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a7945d4f0f5bb03c22a63b2542a352dc.jpg

Ukraynalı neo-Nazilerin suçlarını inceleyen Uluslararası Kamu Mahkemesi tarafından hazırlanan 'Kiev Rejiminin Yaşlı ve İleri Yaş Grubuna Yönelik Suçları' başlıklı rapor 'Rossiya Segodnya' basın merkezinde kamuoyuyla paylaşıldı. Zaharova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kiev rejiminin cephedeki durumunun kötüleşmesiyle birlikte Rus sivillere yönelik saldırıların daha kitlesel ve yoğun hale geldiğini ifade etti.Zaharova, Kiev rejiminin yaşlılara karşı işlediği suçlara dair toplanan kanıtların, gelecekte Rus kolluk kuvvetlerinin ve uluslararası platformlardaki hukuki süreçlere temel teşkil edeceğini vurguladı.‘Batı, Epstein adasındaki suçları biliyordu ama görmek istemedi’Zaharova, Batı ülkelerinin, skandallarla anılan finansçı Jeffrey Epstein’ın adasında yaşanan suçlardan uzun yıllar boyunca haberdar olduğunu, ancak bu gerçeği “kabullenmemeyi” tercih ettiğini dile getirdi.Zaharova, bilmek ile gerçekten idrak etmek arasında fark olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle Kiev rejiminin suçlarına ilişkin çeşitli raporların hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/zaharovadan-abye-sert-cikis-masaya-davetli-degilsiniz-1103839111.html

kiev

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya segodnya, kiev, batı, ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi, jeffrey epstein