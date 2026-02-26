https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/zaharova-kiev-cephede-kaybettikce-sivillere-yonelik-saldirilari-artiyor-1103840181.html
Zaharova: Kiev cephede kaybettikçe sivillere yönelik saldırıları artıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin cephedeki başarısızlıklarının, Rus sivillere yönelik saldırıların artmasına neden olduğunu... 26.02.2026
Ukraynalı neo-Nazilerin suçlarını inceleyen Uluslararası Kamu Mahkemesi tarafından hazırlanan 'Kiev Rejiminin Yaşlı ve İleri Yaş Grubuna Yönelik Suçları' başlıklı rapor 'Rossiya Segodnya' basın merkezinde kamuoyuyla paylaşıldı. Zaharova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kiev rejiminin cephedeki durumunun kötüleşmesiyle birlikte Rus sivillere yönelik saldırıların daha kitlesel ve yoğun hale geldiğini ifade etti.Zaharova, Kiev rejiminin yaşlılara karşı işlediği suçlara dair toplanan kanıtların, gelecekte Rus kolluk kuvvetlerinin ve uluslararası platformlardaki hukuki süreçlere temel teşkil edeceğini vurguladı.‘Batı, Epstein adasındaki suçları biliyordu ama görmek istemedi’Zaharova, Batı ülkelerinin, skandallarla anılan finansçı Jeffrey Epstein’ın adasında yaşanan suçlardan uzun yıllar boyunca haberdar olduğunu, ancak bu gerçeği “kabullenmemeyi” tercih ettiğini dile getirdi.Zaharova, bilmek ile gerçekten idrak etmek arasında fark olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle Kiev rejiminin suçlarına ilişkin çeşitli raporların hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.
Zaharova: Kiev cephede kaybettikçe sivillere yönelik saldırıları artıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin cephedeki başarısızlıklarının, Rus sivillere yönelik saldırıların artmasına neden olduğunu belirtti.
Ukraynalı neo-Nazilerin suçlarını inceleyen Uluslararası Kamu Mahkemesi tarafından hazırlanan 'Kiev Rejiminin Yaşlı ve İleri Yaş Grubuna Yönelik Suçları' başlıklı rapor 'Rossiya Segodnya' basın merkezinde kamuoyuyla paylaşıldı. Zaharova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kiev rejiminin cephedeki durumunun kötüleşmesiyle birlikte Rus sivillere yönelik saldırıların daha kitlesel ve yoğun hale geldiğini ifade etti.
Kiev rejiminin çatışma hattında, yani savaş alanında durumu ne kadar kötüleşirse, Bankova’nın (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi) sivillere yönelik saldırıları da o kadar kitlesel ve yoğun hale geliyor.
Zaharova, Kiev rejiminin yaşlılara karşı işlediği suçlara dair toplanan kanıtların, gelecekte Rus kolluk kuvvetlerinin ve uluslararası platformlardaki hukuki süreçlere temel teşkil edeceğini vurguladı.
Hiç kimse cezadan kaçmamalı. Dedelerimizden öğrendiğimiz gibi, hiçbir şey unutulmamalı.
‘Batı, Epstein adasındaki suçları biliyordu ama görmek istemedi’
Zaharova, Batı ülkelerinin, skandallarla anılan finansçı Jeffrey Epstein’ın adasında yaşanan suçlardan uzun yıllar boyunca haberdar olduğunu, ancak bu gerçeği “kabullenmemeyi” tercih ettiğini dile getirdi.
Batı dünyası, son 15-20-25 yıldır burnunun dibinde olup bitenlerden dehşete düşmüş durumda. Yani... Epstein dosyaları. Onun, şimdi gerçekten yamyamlık adası olarak adlandırılabilecek adasında neler olup bittiğiyle ilgili dosyalar. Ve insan ister istemez şu soruyu soruyor: ‘Ne yani, Bilmiyorlar mıydı, görmüyorlar mıydı?’ Hayır. Biliyorlardı ve görüyorlardı, sadece yüzlerini çevirip bu bilgiyi kabullenmek istemiyorlardı.
Zaharova, bilmek ile gerçekten idrak etmek arasında fark olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle Kiev rejiminin suçlarına ilişkin çeşitli raporların hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.
Bu sadece bilgilendirme olarak kalmamalı; bu bilgiler mutlaka idrak edilmeli ve eyleme geçmek için rehber haline gelmeli.