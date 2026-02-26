Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/yuz-tanima-sistemi-karistirdi-gozaltina-alinan-masum-adam-polise-dava-acti-1103830976.html
Yüz tanıma sistemi karıştırdı: Gözaltına alınan masum adam polise dava açtı
Yüz tanıma sistemi karıştırdı: Gözaltına alınan masum adam polise dava açtı
Sputnik Türkiye
İngiltere’de 26 yaşındaki genç, yüz tanıma yazılımının kendisini başka bir şehirdeki hırsızlık şüphelisiyle eşleştirmesi üzerine gözaltına alındı. 10 saat... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T14:31+0300
2026-02-26T14:31+0300
yaşam
i̇ngiltere
polis
i̇ngiltere i̇çişleri bakanlığı
dava
daily mail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103830582_0:38:1536:902_1920x0_80_0_0_d4f1e2271fccccc4a5c1ea12f85d3330.png
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Alvi Choudhury isimli bir adam, yüz tanıma teknolojisinin hatalı eşleştirmesi sonucu evinde gözaltına alındı. Olayın ardından adam, polise dava açtı.Ailesiyle birlikte yaşadığı evinde uzaktan çalışan adam, mesai yaparken polisler tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 10 saat nezarette tutulan genç adam, ertesi gün sabaha karşı serbest bırakıldı ve hakkında başka bir işlem yapılmadı.Olayın, Thames Valley Polisi tarafından kullanılan otomatik yüz tanıma yazılımının, Choudhury'yi evinden kilometrelerce uzaklıkta olan Milton Keynes'te 3 bin sterlinlik hırsızlıkla aranan bir şüpheliyle eşleştirmesi sonucu yaşandığı bildirildi. Choudhury, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisinden 'en az 10 yaş daha genç' göründüğünü savunarak, fiziksel özelliklerinin de belirgin şekilde farklı olduğunu söyledi. Buna rağmen gözaltına alındığını ifade etti.'Komşularımın önünde gözaltına alındım'Genç adam, ocak ayında yaşanan gözaltı sırasında komşularının olaya tanık olduğunu, babasının büyük kaygı yaşadığını ve ertesi gün işe gidemediğini belirtti. Yazılım mühendisi olarak çalışan Choudhury, zaman zaman devlet kurumları için güvenlik izni gerektiren projelerde görev aldığını ve bu olayın siciline zarar verebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.Hukuki süreç başlattıİngiltere basınındaki haberlerde, İçişleri Bakanlığı araştırmasına göre siyah bireylerde yanlış eşleşme oranının yüzde 5,5; Asya kökenli bireylerde ise yüzde 4 olarak ölçüldü. Beyaz bireylerde bu oran yüzde 0,04 seviyesinde.Thames Valley Polisi, Choudhury’nin tutuklanmasının yalnızca teknolojiye dayanmadığını, insan gözüyle yapılan değerlendirme sonucunda karar verildiğini savundu. Ancak hata ihtimalinin “yüz tanıma teknolojisindeki önyargıdan kaynaklanmış olabileceğini” kabul etti.Benzer bir olayda, geçen ay South Wales Polisi yanlış eşleşme nedeniyle bir kişiye tazminat ödemişti.Choudhury ise sistemde ikinci bir sabıka fotoğrafının bulunmasının ileride yaratabileceği sorunlardan endişe ettiğini belirterek hukuki süreci başlattığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/nasada-bir-ilk-yasanmisti-saglik-sorunu-yasayan-astronot-konustu-1103819123.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103830582_106:0:1471:1024_1920x0_80_0_0_b5525ff016862050eb40206ddffdd5b8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, polis, i̇ngiltere i̇çişleri bakanlığı, dava, daily mail
i̇ngiltere, polis, i̇ngiltere i̇çişleri bakanlığı, dava, daily mail

Yüz tanıma sistemi karıştırdı: Gözaltına alınan masum adam polise dava açtı

14:31 26.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYüz tanıma sistemi karıştırdı: Gözaltına alınan masum adam polise dava açtı
Yüz tanıma sistemi karıştırdı: Gözaltına alınan masum adam polise dava açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İngiltere’de 26 yaşındaki genç, yüz tanıma yazılımının kendisini başka bir şehirdeki hırsızlık şüphelisiyle eşleştirmesi üzerine gözaltına alındı. 10 saat nezarette kalan adam, polis teşkilatlarına tazminat davası açtı.
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Alvi Choudhury isimli bir adam, yüz tanıma teknolojisinin hatalı eşleştirmesi sonucu evinde gözaltına alındı. Olayın ardından adam, polise dava açtı.
Ailesiyle birlikte yaşadığı evinde uzaktan çalışan adam, mesai yaparken polisler tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 10 saat nezarette tutulan genç adam, ertesi gün sabaha karşı serbest bırakıldı ve hakkında başka bir işlem yapılmadı.
Olayın, Thames Valley Polisi tarafından kullanılan otomatik yüz tanıma yazılımının, Choudhury'yi evinden kilometrelerce uzaklıkta olan Milton Keynes'te 3 bin sterlinlik hırsızlıkla aranan bir şüpheliyle eşleştirmesi sonucu yaşandığı bildirildi.
Choudhury, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisinden 'en az 10 yaş daha genç' göründüğünü savunarak, fiziksel özelliklerinin de belirgin şekilde farklı olduğunu söyledi. Buna rağmen gözaltına alındığını ifade etti.

'Komşularımın önünde gözaltına alındım'

Genç adam, ocak ayında yaşanan gözaltı sırasında komşularının olaya tanık olduğunu, babasının büyük kaygı yaşadığını ve ertesi gün işe gidemediğini belirtti. Yazılım mühendisi olarak çalışan Choudhury, zaman zaman devlet kurumları için güvenlik izni gerektiren projelerde görev aldığını ve bu olayın siciline zarar verebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Hukuki süreç başlattı

İngiltere basınındaki haberlerde, İçişleri Bakanlığı araştırmasına göre siyah bireylerde yanlış eşleşme oranının yüzde 5,5; Asya kökenli bireylerde ise yüzde 4 olarak ölçüldü. Beyaz bireylerde bu oran yüzde 0,04 seviyesinde.
Thames Valley Polisi, Choudhury’nin tutuklanmasının yalnızca teknolojiye dayanmadığını, insan gözüyle yapılan değerlendirme sonucunda karar verildiğini savundu. Ancak hata ihtimalinin “yüz tanıma teknolojisindeki önyargıdan kaynaklanmış olabileceğini” kabul etti.
Benzer bir olayda, geçen ay South Wales Polisi yanlış eşleşme nedeniyle bir kişiye tazminat ödemişti.
Choudhury ise sistemde ikinci bir sabıka fotoğrafının bulunmasının ileride yaratabileceği sorunlardan endişe ettiğini belirterek hukuki süreci başlattığını açıkladı.
Sağlık sorunu nedeniyle NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk kez erken dönüşüne neden olan astronot açıklama yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
DÜNYA
NASA’da bir ilk yaşanmıştı: Sağlık sorunu yaşayan astronot konuştu
11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала