'Yenidoğan bebeği olan aileye silah çeken' şüpheli gözaltına alındı

'Yenidoğan bebeği olan aileye silah çeken' şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de yenidoğan bebeği olan aileye bir kişinin silah çektiği yönünde haberlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü söz konusu olayı gerçekleştiren şüphelinin... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Bazı basın yayın organlarında yer alan Kocaeli’nin İzmit ilçesinde "yenidoğan bebeği olan aileye silah çekti" iddiasına ilişkin olayın şüphelisi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu habere konu olan olayla ilgili olarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelinin B.V. olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

