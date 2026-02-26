https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/yenidogan-bebegi-olan-aileye-silah-ceken-supheli-gozaltina-alindi-1103812015.html
'Yenidoğan bebeği olan aileye silah çeken' şüpheli gözaltına alındı
'Yenidoğan bebeği olan aileye silah çeken' şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de yenidoğan bebeği olan aileye bir kişinin silah çektiği yönünde haberlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü söz konusu olayı gerçekleştiren şüphelinin... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T00:37+0300
2026-02-26T00:37+0300
2026-02-26T00:37+0300
türki̇ye
kocaeli
yenidoğan
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
Bazı basın yayın organlarında yer alan Kocaeli’nin İzmit ilçesinde "yenidoğan bebeği olan aileye silah çekti" iddiasına ilişkin olayın şüphelisi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu habere konu olan olayla ilgili olarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelinin B.V. olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/baba-ile-kucagindaki-14-aylik-kizi-komsulari-tarafindan-darp-edildi-supheli-tutuklandi-1103705521.html
türki̇ye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaeli, yenidoğan, silah
kocaeli, yenidoğan, silah
'Yenidoğan bebeği olan aileye silah çeken' şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de yenidoğan bebeği olan aileye bir kişinin silah çektiği yönünde haberlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü söz konusu olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan Kocaeli’nin İzmit ilçesinde "yenidoğan bebeği olan aileye silah çekti" iddiasına ilişkin olayın şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu habere konu olan olayla ilgili olarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelinin B.V. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.