https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/urdunlu-politikaci-masakbeh-irana-yonelik-savasta-taraf-degiliz-hava-sahamiz-tum-taraflar-icin-1103820146.html
Ürdünlü politikacı Maşakbeh: İran’a yönelik savaşta taraf değiliz, hava sahamız tüm taraflar için yasak
Ürdünlü politikacı Maşakbeh: İran’a yönelik savaşta taraf değiliz, hava sahamız tüm taraflar için yasak
Sputnik Türkiye
Ürdünlü eski Bakan Maşakbeh, ülkesinin İran’a yönelik savaşa katılmadığını kaydederek hava sahasının askeri amaçlarla kullanımının tüm taraflar için yasak... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T11:31+0300
2026-02-26T11:31+0300
2026-02-26T11:35+0300
dünya
ürdün
ortadoğu
abd
i̇srail
i̇ran
savaş
hava sahası
yasak
barış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055540614_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_07a7cd0413f5c892909c2a896c568e89.jpg
Ürdün’ün eski Sosyal Kalkınma Bakanı Amin Maşakbeh, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Amman'ın bölgesel gerilimlere ilişkin duruşunun açık ve net olduğunu kaydederek, “Ürdün hava sahasının askeri amaçlarla kullanılması kesinlikle yasak” dedi.Ülkesinin, İran’ın düşmanı olmadığını söyleyen Maşakbeh, kraliyetin ABD veya İsrail tarafından İran’a karşı başlatılacak hiçbir askeri operasyona katılmayacağını vurgulayarak şunu dedi:Ürdün’ün, ABD veya İsrail’in İran’a yönelik potansiyel savaşlarına katılmama yönündeki net ve açık duruşa sahip olduğunu dile getiren politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:Maşakbeh, ülkesinin öncelikle diplomatik çözümleri desteklediğini ve askeri tırmanmadan kaçınarak çatışmaları siyasi yollarla sona erdirmeye çalıştığını vurguladı.Kral 2. Abdullah, Salı günü Ürdün Basın Birliği üyeleriyle yaptığı görüşmede, İsrail, ABD veya başka bir ülkeye ait olsun herhangi bir yabancı uçağın Ürdün hava sahasını kullanmasını yasakladığını duyurmuştu. Kral, "Amman hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanına dönüşmesine izin vermeyecek" diyerek, Krallığın güvenliğinin ve vatandaşlarının emniyetinin öncelikli olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/imfden-abdye-kamu-borcu-uyarisi-tum-dunya-icin-tehlikeli-1103819000.html
ürdün
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055540614_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_3a6124552987e1931993caf8b22620c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ürdün, ortadoğu, abd, i̇srail, i̇ran, savaş, hava sahası, yasak, barış, çözüm
ürdün, ortadoğu, abd, i̇srail, i̇ran, savaş, hava sahası, yasak, barış, çözüm
Ürdünlü politikacı Maşakbeh: İran’a yönelik savaşta taraf değiliz, hava sahamız tüm taraflar için yasak
11:31 26.02.2026 (güncellendi: 11:35 26.02.2026)
Ürdünlü eski Bakan Maşakbeh, ülkesinin İran’a yönelik savaşa katılmadığını kaydederek hava sahasının askeri amaçlarla kullanımının tüm taraflar için yasak olduğunu belirtti.
Ürdün’ün eski Sosyal Kalkınma Bakanı Amin Maşakbeh, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Amman'ın bölgesel gerilimlere ilişkin duruşunun açık ve net olduğunu kaydederek, “Ürdün hava sahasının askeri amaçlarla kullanılması kesinlikle yasak” dedi.
Ülkesinin, İran’ın düşmanı olmadığını söyleyen Maşakbeh, kraliyetin ABD veya İsrail tarafından İran’a karşı başlatılacak hiçbir askeri operasyona katılmayacağını vurgulayarak şunu dedi:
Geçen Haziran ayındaki 12 günlük savaş sırasında, İran ve savunma füzelerinden birkaçı Ürdün topraklarına düştü ve küçük çaplı hasara yol açtı. Bu füzelerin çoğu ülkeye düştü ve genel durumu etkiledi. Bu da Ürdün'ün bu tür çatışmalarda tarafsız kalması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
Ürdün’ün, ABD veya İsrail’in İran’a yönelik potansiyel savaşlarına katılmama yönündeki net ve açık duruşa sahip olduğunu dile getiren politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kralın vizyonu, Ürdün'ün hiçbir ilgisinin olmadığı bir savaşa taraf olmaması gerektiğini dikte eden en yüksek ulusal çıkarlardan kaynaklanıyor.
Maşakbeh, ülkesinin öncelikle diplomatik çözümleri desteklediğini ve askeri tırmanmadan kaçınarak çatışmaları siyasi yollarla sona erdirmeye çalıştığını vurguladı.
Kral 2. Abdullah, Salı günü Ürdün Basın Birliği üyeleriyle yaptığı görüşmede, İsrail, ABD veya başka bir ülkeye ait olsun herhangi bir yabancı uçağın Ürdün hava sahasını kullanmasını yasakladığını duyurmuştu. Kral, "Amman hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanına dönüşmesine izin vermeyecek" diyerek, Krallığın güvenliğinin ve vatandaşlarının emniyetinin öncelikli olduğunu vurgulamıştı.