Ürdünlü politikacı Maşakbeh: İran’a yönelik savaşta taraf değiliz, hava sahamız tüm taraflar için yasak

Ürdün’ün eski Sosyal Kalkınma Bakanı Amin Maşakbeh, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Amman'ın bölgesel gerilimlere ilişkin duruşunun açık ve net olduğunu kaydederek, “Ürdün hava sahasının askeri amaçlarla kullanılması kesinlikle yasak” dedi.Ülkesinin, İran’ın düşmanı olmadığını söyleyen Maşakbeh, kraliyetin ABD veya İsrail tarafından İran’a karşı başlatılacak hiçbir askeri operasyona katılmayacağını vurgulayarak şunu dedi:Ürdün’ün, ABD veya İsrail’in İran’a yönelik potansiyel savaşlarına katılmama yönündeki net ve açık duruşa sahip olduğunu dile getiren politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:Maşakbeh, ülkesinin öncelikle diplomatik çözümleri desteklediğini ve askeri tırmanmadan kaçınarak çatışmaları siyasi yollarla sona erdirmeye çalıştığını vurguladı.Kral 2. Abdullah, Salı günü Ürdün Basın Birliği üyeleriyle yaptığı görüşmede, İsrail, ABD veya başka bir ülkeye ait olsun herhangi bir yabancı uçağın Ürdün hava sahasını kullanmasını yasakladığını duyurmuştu. Kral, "Amman hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanına dönüşmesine izin vermeyecek" diyerek, Krallığın güvenliğinin ve vatandaşlarının emniyetinin öncelikli olduğunu vurgulamıştı.

