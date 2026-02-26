https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/umman-disisleri-bakani-iran-ile-abd-muzakerelerde-yeni-cozumlere-acik-1103835909.html
Umman Dışişleri Bakanı: İran ile ABD, müzakerelerde 'yeni çözümlere açık'
Umman Dışişleri Bakanı: İran ile ABD, müzakerelerde 'yeni çözümlere açık'
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, bugün Cenevre'de başlayan İran ile ABD arasındaki üçüncü tur müzakerelerinde iki tarafın da 'yeni çözümlere açık, ilerlemeyi... 26.02.2026
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bugün Cenevre'de başlayan İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turundaki çalışmaların titizlikle devam ettiğini; müzakerecilerin, yeni ve yaratıcı fikir ve çözümlere açık olduğunu belirtti.Umman resmi ajansı ONA'daki habere göre, Busaidi, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.Busaidi: İran ile ABD, yeni çözümlere açıkBusaidi, görüşmede, İran tarafının görüş ve önerilerinin yanı sıra ABD müzakere heyetinin Tahran'ın nükleer programının temel unsurlarının ele alınmasına ilişkin soru ve yanıtları ile bu önemli dosyada teknik ve denetim boyutları da dahil olmak üzere istenen anlaşmanın sağlanması için gerekli güvenceleri gözden geçirdi.Ummanlı Bakan, İran ve ABD heyetlerinin, benzeri görülmemiş bir şekilde yeni ve yaratıcı fikir ve çözümlere açık olup, ilerlemeyi destekleyen ve sürdürülebilir güvencelerle adil bir anlaşmaya varılmasını sağlayan koşullar oluşturduğunu aktardı.Görüşmelere ara verildiİran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı gerçekleşen görüşmeler, Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği rezidansında yapılıyor.Busaidi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, üçüncü tur görüşmelerine birkaç saatliğine ara verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bugün Cenevre'de başlayan İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turundaki çalışmaların titizlikle devam ettiğini; müzakerecilerin, yeni ve yaratıcı fikir ve çözümlere açık olduğunu belirtti.
Umman resmi ajansı ONA'daki habere göre, Busaidi, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.
Busaidi: İran ile ABD, yeni çözümlere açık
Busaidi, görüşmede, İran tarafının görüş ve önerilerinin yanı sıra ABD müzakere heyetinin Tahran'ın nükleer programının temel unsurlarının ele alınmasına ilişkin soru ve yanıtları ile bu önemli dosyada teknik ve denetim boyutları da dahil olmak üzere istenen anlaşmanın sağlanması için gerekli güvenceleri gözden geçirdi.
Ummanlı Bakan, İran ve ABD heyetlerinin, benzeri görülmemiş bir şekilde yeni ve yaratıcı fikir ve çözümlere açık olup, ilerlemeyi destekleyen ve sürdürülebilir güvencelerle adil bir anlaşmaya varılmasını sağlayan koşullar oluşturduğunu aktardı.
İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı gerçekleşen görüşmeler, Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği rezidansında yapılıyor.
Busaidi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, üçüncü tur görüşmelerine birkaç saatliğine ara verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bugün Cenevre'de yaratıcı ve olumlu fikir alışverişinde bulunduk ve şimdi hem ABD hem de İran müzakerecileri ara verdi. Görüşmelere bugün daha sonra devam edeceğiz. Daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz.