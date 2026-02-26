https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/iran-savunma-konseyi-genel-sekreteri-semhani-nukleer-anlasmaya-varmak-mumkun--1103834532.html

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: Nükleer anlaşmaya varmak mümkün

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde acil bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı üzerinden, Cenevre'de devam eden İran İle ABD müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Nükleer anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirttiği açıklamasında görüşmelerde asıl konunun ülkesinin nükleer silah sahibi olmaması ise bunun, İran lideri Ali Hamaney'in de fetvasıyla uyumlu olduğunu aktardı. Şemhani, şu ifadeleri kullandı:İran ile ABD arasındaki müzakere süreciİki ülke arasında Haziran 2025'te ABD'nin İran'a yönelik saldırıları dolayısıyla kesintiye uğrayan nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.İlk dolaylı görüşmeler 6 Şubat'ta Umman'da başladı. Görüşme sonunda temasların sürdürülmesi için mutabakata varılmasının ardından müzakereler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşılmıştı.

