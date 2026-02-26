Türkiye
İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: Nükleer anlaşmaya varmak mümkün
İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: Nükleer anlaşmaya varmak mümkün
26.02.2026
İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı üzerinden, Cenevre'de devam eden İran İle ABD müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Nükleer anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirttiği açıklamasında görüşmelerde asıl konunun ülkesinin nükleer silah sahibi olmaması ise bunun, İran lideri Ali Hamaney'in de fetvasıyla uyumlu olduğunu aktardı. Şemhani, şu ifadeleri kullandı:İran ile ABD arasındaki müzakere süreciİki ülke arasında Haziran 2025'te ABD'nin İran'a yönelik saldırıları dolayısıyla kesintiye uğrayan nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.İlk dolaylı görüşmeler 6 Şubat'ta Umman'da başladı. Görüşme sonunda temasların sürdürülmesi için mutabakata varılmasının ardından müzakereler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşılmıştı.
15:02 26.02.2026
İran, İran bayrağı
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde acil bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirtti.
İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı üzerinden, Cenevre'de devam eden İran İle ABD müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.
Nükleer anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirttiği açıklamasında görüşmelerde asıl konunun ülkesinin nükleer silah sahibi olmaması ise bunun, İran lideri Ali Hamaney'in de fetvasıyla uyumlu olduğunu aktardı. Şemhani, şu ifadeleri kullandı:

Bu durumda acil bir anlaşmaya varmak da mümkündür. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi anlaşmaya varmak için gerekli desteğe ve yetkiye sahiptir.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İki ülke arasında Haziran 2025'te ABD'nin İran'a yönelik saldırıları dolayısıyla kesintiye uğrayan nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.
İlk dolaylı görüşmeler 6 Şubat'ta Umman'da başladı. Görüşme sonunda temasların sürdürülmesi için mutabakata varılmasının ardından müzakereler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşılmıştı.
