Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve kocası Tayyar Öz hakim karşısına çıktı: Aylık gelirleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın, "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. 4 çocuğunu yataklarında bırakarak duruşmaya geldiği için hüzünlü olduğunu söyleyen Özlem Öz, aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu beyan etti. Kurdukları şirketin battığını söyleyen Tayyar Öz de aylık gelirinin 100 bin olduğunu söylerken "Biz madalya beklerken asılsız suçlamalarla cezalandırılıyoruz" dedi. Maddi olarak zor duruma düştük Hemşire olduğunu ve şu anda çalışmadığını söyleyen Özlem Öz çalışmadığı için aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti. Sanık Öz, 4 çocuğunu yataklarında bırakıp duruşmaya geldiği için hüzünlü olduğunu belirterek, "Zor süreçler yaşadık bunların son bulmasını istiyorum. Maddi olarak zor duruma düştük, ev sahibimiz evden çıkarmak istiyor. Kazançlarımız, gerçek ticaretten kaynaklanmıştır. Dava nedeniyle çok yıprandık, beraatimizi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.Aylık geliri 100 bin lira Sanık Tayyar Taylan Öz ise tıp doktoru olduğunu, aylık 100 bin lira kazandığını, doktor olarak çalışırken pandemi sürecinde eşiyle sosyal medya paylaşımları yaptıklarını anlattı. Pandemi sürecinde eşinin işten çıkarılması ve sosyal medya hesaplarının büyümesi üzerine bir marka kurduklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Öz, savunmasında, "Daha sonraki süreçte İbrahim Karaorhanlı ile tanıştık ve marka olarak çok büyüdük, büyük vergiler ödedik. Sosyal medyada kara para akladığımız iddialarında bulunulması üzerine hakkımızda soruşturma başlatıldı ve battık. Biz madalya beklerken asılsız suçlamalarla cezalandırılıyoruz." ifadelerini kullandı.Engin Polat size niye para gönderdi sorusunu yanıtladıÖz, duruşma hakiminin "Engin Polat ve şirketlerinden kardeşinizin hesabına para gönderilmiş, sebebi nedir?" diye sorması üzerine ,"O dönemde eşimin sosyal medya hesabı üzerinden Polat'ların ürünlerinin reklamını yapmıştık. Borcumdan dolayı kardeşimin hesabına ödeme yapıldı." yanıtını verdi.Önce gelirim yok dedi sonra düzelttiÖzlem Öz'ün avukatı Mustafa Tırtır mahkemede bir düzeltme yaparak müvekkili Özlem Altınok Öz'ün kimlik tespiti sırasında aylık geliriyle ilgili soruyu yanlış anladığını, kazancının ortalama 100 bin lira olarak tutanağa ekletti. Müvekkillerine iftira atıldığını öne süren Tırtır, sanıkların şahsi mal varlıkları ile şirketleri üzerindeki tedbirler ve "Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti."ne atanan kayyım kararının kaldırılmasını talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, şirkete atanan kayyım ve el koyma kararının kaldırılmasına, sanıkların şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirin ise devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

