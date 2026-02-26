https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-yogun-saldiri-bin-115-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103827068.html

Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı: Bin 115 militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik hassas... 26.02.2026

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece kara ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısı tesislerini ve askeri hava üslerini vurduğunu bildirdi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınlayan Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.115 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve aralarında tankların da olduğu 17 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombasını ve 136 uçak tipi İHA'yı önledi.

