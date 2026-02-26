Kremlin, ABD teknesiyle ilgili olayı değerlendirdi: ‘Kübalı askerler yapmaları gerekeni yaptı’
13:03 26.02.2026 (güncellendi: 13:04 26.02.2026)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
© Sputnik / Ramil Sitdikov/
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Küba sularında gözaltına alınan silahlı kişilerin terör planladıkları itirafını esas kabul ettiklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Küba sularında yaşanan olayla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Havana'dan gelen haberlere göre, ellerinde silahlarla adaya girmeye çalışırken yakalanan Küba vatandaşlarının terör eylemi yapmaya çalıştıklarını itiraf ettiler. Bu onların itirafı. Bu yüzden yorum yapılacak bir şey yok. Kübalı sınır muhafızları bu durumda yapmaları gerekeni yaptılar.
Kremlin’in, gözaltına alınan silahlı kişilerin itirafını esas kabul ettiğini kaydeden Peskov, Küba etrafındaki gerilimin tırmandığına dikkat çekerek, “Adanın güvenliğine gelince, elbette herkesin itidal göstermesi ve herhangi bir provokatif eyleme girişmemesi çok önemli” dedi.
Peskov, hiçbir ülkenin Küba'daki insani sorunların çözümünü engellememesi gerektiğini ekledi.
Peskov’un yaptığı diğer açıklamalar:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko bugün Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısını gerçekleştirecek;
Konsey toplantısının gündemi oldukça yoğun ve zengin;
Gazze Barış Kurulu’na katılım, Rusya-Belarus gündeminde öncelikli bir konu değil, ancak Putin ve Lukaşenko bu konuyu da görüşebilirler;
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'ya dost ülkelerin görüşlerini de dikkate alarak Barış Kurulu ile ilgili duruşu geliştirme çalışmalarını sürdürüyor;
Rusya'nın bütçe açığı var, ancak bunlar, makroekonomik istikrarın çözme fırsatı verdiği olağan zorluklar.
Petrol ve doğalgaz gelirlerinde düşüş var, ama bunlar diğer gelirlerdeki artışla telafi ediliyor.