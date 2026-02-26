Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kremlin-abd-teknesiyle-ilgili-olayi-degerlendirdi-kubali-askerler-yapmalari-gerekeni-yapti-1103826399.html
Kremlin, ABD teknesiyle ilgili olayı değerlendirdi: ‘Kübalı askerler yapmaları gerekeni yaptı’
Kremlin, ABD teknesiyle ilgili olayı değerlendirdi: ‘Kübalı askerler yapmaları gerekeni yaptı’
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Küba sularında gözaltına alınan silahlı kişilerin terör planladıkları itirafını esas kabul ettiklerini belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T13:03+0300
2026-02-26T13:04+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
küba
abd
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Küba sularında yaşanan olayla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Kremlin’in, gözaltına alınan silahlı kişilerin itirafını esas kabul ettiğini kaydeden Peskov, Küba etrafındaki gerilimin tırmandığına dikkat çekerek, “Adanın güvenliğine gelince, elbette herkesin itidal göstermesi ve herhangi bir provokatif eyleme girişmemesi çok önemli” dedi.Peskov, hiçbir ülkenin Küba'daki insani sorunların çözümünü engellememesi gerektiğini ekledi.Peskov’un yaptığı diğer açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-asker-cenazesi-takasi-gerceklesti-1103824782.html
rusya
küba
abd
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, küba, abd, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
rusya, kremlin, dmitriy peskov, küba, abd, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko

Kremlin, ABD teknesiyle ilgili olayı değerlendirdi: ‘Kübalı askerler yapmaları gerekeni yaptı’

13:03 26.02.2026 (güncellendi: 13:04 26.02.2026)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Küba sularında gözaltına alınan silahlı kişilerin terör planladıkları itirafını esas kabul ettiklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Küba sularında yaşanan olayla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Havana'dan gelen haberlere göre, ellerinde silahlarla adaya girmeye çalışırken yakalanan Küba vatandaşlarının terör eylemi yapmaya çalıştıklarını itiraf ettiler. Bu onların itirafı. Bu yüzden yorum yapılacak bir şey yok. Kübalı sınır muhafızları bu durumda yapmaları gerekeni yaptılar.
Kremlin’in, gözaltına alınan silahlı kişilerin itirafını esas kabul ettiğini kaydeden Peskov, Küba etrafındaki gerilimin tırmandığına dikkat çekerek, “Adanın güvenliğine gelince, elbette herkesin itidal göstermesi ve herhangi bir provokatif eyleme girişmemesi çok önemli” dedi.
Peskov, hiçbir ülkenin Küba'daki insani sorunların çözümünü engellememesi gerektiğini ekledi.
Peskov’un yaptığı diğer açıklamalar:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko bugün Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısını gerçekleştirecek;
Konsey toplantısının gündemi oldukça yoğun ve zengin;
Gazze Barış Kurulu’na katılım, Rusya-Belarus gündeminde öncelikli bir konu değil, ancak Putin ve Lukaşenko bu konuyu da görüşebilirler;
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'ya dost ülkelerin görüşlerini de dikkate alarak Barış Kurulu ile ilgili duruşu geliştirme çalışmalarını sürdürüyor;
Rusya'nın bütçe açığı var, ancak bunlar, makroekonomik istikrarın çözme fırsatı verdiği olağan zorluklar.
Petrol ve doğalgaz gelirlerinde düşüş var, ama bunlar diğer gelirlerdeki artışla telafi ediliyor.
Rusya ve Ukrayna arasında asker cenazesi takası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
12:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала