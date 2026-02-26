https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kremlin-abd-teknesiyle-ilgili-olayi-degerlendirdi-kubali-askerler-yapmalari-gerekeni-yapti-1103826399.html

Kremlin, ABD teknesiyle ilgili olayı değerlendirdi: ‘Kübalı askerler yapmaları gerekeni yaptı’

Kremlin Sözcüsü Peskov, Küba sularında gözaltına alınan silahlı kişilerin terör planladıkları itirafını esas kabul ettiklerini belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Küba sularında yaşanan olayla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Kremlin’in, gözaltına alınan silahlı kişilerin itirafını esas kabul ettiğini kaydeden Peskov, Küba etrafındaki gerilimin tırmandığına dikkat çekerek, “Adanın güvenliğine gelince, elbette herkesin itidal göstermesi ve herhangi bir provokatif eyleme girişmemesi çok önemli” dedi.Peskov, hiçbir ülkenin Küba'daki insani sorunların çözümünü engellememesi gerektiğini ekledi.Peskov’un yaptığı diğer açıklamalar:

