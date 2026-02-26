Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleştiği, Rusya'nın 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın da 35 Rus askerin cenazesini teslim ettiği... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın bugün yeni bir cenaze takası gerçekleştirdiğini duyurdu.Medinskiy, Telegram paylaşımında, “Ölen bin Ukraynalı askerin cenazesi Ukrayna’ya iade edildi. Rusya’ya da 35 ölen Rus askerin cenazesi iade edildi” şeklinde yazdı.Bundan önceki cenaze takası 29 Ocak’ta yapılmıştı. Bin Ukrayalı askerin cenazesine karşılık 38 Rus askerin cenazesi alınmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, şu ana kadar Kiev’e teslim edilen Ukraynalı cenaze sayısının 12 bine ulaştığını, Ukrayna’dan iade edilen Rus cenaze sayısının 200’ün üzerinde olduğu belirtilmişti.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti

26.02.2026
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleştiği, Rusya'nın 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın da 35 Rus askerin cenazesini teslim ettiği bildirildi.
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın bugün yeni bir cenaze takası gerçekleştirdiğini duyurdu.
Medinskiy, Telegram paylaşımında, “Ölen bin Ukraynalı askerin cenazesi Ukrayna’ya iade edildi. Rusya’ya da 35 ölen Rus askerin cenazesi iade edildi” şeklinde yazdı.
Bundan önceki cenaze takası 29 Ocak’ta yapılmıştı. Bin Ukrayalı askerin cenazesine karşılık 38 Rus askerin cenazesi alınmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, şu ana kadar Kiev’e teslim edilen Ukraynalı cenaze sayısının 12 bine ulaştığını, Ukrayna’dan iade edilen Rus cenaze sayısının 200’ün üzerinde olduğu belirtilmişti.
