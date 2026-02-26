Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rusya Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik: Zelenskiy zorluklar içinde yaşıyormuş gibi algı yaratıyor
dünya
rodion miroşnik
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
vladimir zelenskiy
sığınak
algı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin sığınağını halkına göstererek zorluklarla mücadele ediyormuş gibi bir algı yaratmaya çalıştığını, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.Zelenskiy’nin rahat koşullarda ve güvenli bir koruma altında yaşadığını belirten Miroşnik, “Zelenskiy açıkça daha iyi korunmuş, gizlenmiş, her şeyiyle donatılmış ve her türlü ihtiyacı (yiyecek, sıcak su, elektrik) karşılanmış yerlerde yaşıyor. İnanın bana, Zelenskiy kendini kötü hissetmiyor” ifadelerini kullandı.
26.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodyon Miroşnik, Vladimir Zelenskiy’nin sığınağını göstererek halkına zorluk çekiyormuş gibi görünmeye çalıştığını, ancak gerçekte konforlu bir yaşam sürdüğünü belirtti.
Büyük olasılıkla bu, eski bir yapı ve sanki Zelenskiy de herkes gibi aynı zorluklara katlanmak zorunda olan biriymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar, ama durum kesinlikle böyle değil.
Zelenskiy’nin rahat koşullarda ve güvenli bir koruma altında yaşadığını belirten Miroşnik, “Zelenskiy açıkça daha iyi korunmuş, gizlenmiş, her şeyiyle donatılmış ve her türlü ihtiyacı (yiyecek, sıcak su, elektrik) karşılanmış yerlerde yaşıyor. İnanın bana, Zelenskiy kendini kötü hissetmiyor” ifadelerini kullandı.
