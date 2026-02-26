https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rusya-disisleri-ozel-yetkili-buyukelcisi-mirosnik-zelenskiy-zorluklar-icinde-yasiyormus--gibi-algi-1103844180.html

Rusya Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik: Zelenskiy zorluklar içinde yaşıyormuş gibi algı yaratıyor

Rusya Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik: Zelenskiy zorluklar içinde yaşıyormuş gibi algı yaratıyor

26.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin sığınağını halkına göstererek zorluklarla mücadele ediyormuş gibi bir algı yaratmaya çalıştığını, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.Zelenskiy’nin rahat koşullarda ve güvenli bir koruma altında yaşadığını belirten Miroşnik, “Zelenskiy açıkça daha iyi korunmuş, gizlenmiş, her şeyiyle donatılmış ve her türlü ihtiyacı (yiyecek, sıcak su, elektrik) karşılanmış yerlerde yaşıyor. İnanın bana, Zelenskiy kendini kötü hissetmiyor” ifadelerini kullandı.

