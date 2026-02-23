https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/slovakya-ukraynaya-elektrik-tedarikini-durdurdu-1103738664.html

Slovakya, Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurdu

Slovakya, Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurdu

Sputnik Türkiye

Slovakya’nın, ‘Kiev'in petrol ve doğalgaz ablukasına’ karşılık Ukrayna'ya acil durum elektrik tedarikini durduğu öğrenildi. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T21:55+0300

2026-02-23T21:55+0300

2026-02-23T21:55+0300

dünya

slovakya

fico

robert fico

ukrayna

kiev

facebook

elektrik

vladimir zelenskiy

bratislava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103738374_0:53:688:440_1920x0_80_0_0_408b805dfcf4ca5134d64460236e1450.png

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya acil durum elektrik tedarikinin durdurulduğunu duyurdu.Fico, “Bugün itibarıyla Ukrayna tarafı, enerji şebekesinin istikrara kavuşturulması konusunda Slovakya'dan yardım istemesi durumunda bu yardımı alamayacağı fiilen yürürlüğe giren bir durumdur” ifadelerini kullandı.İlgili talimatı SEPS elektrik iletim sistemi operatörünün başkanıyla yaptığı toplantıda duyuran Fico, ülkenin Kiev'in petrol ve doğalgaz ablukasına bu şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.Fico daha önce yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin pazartesi gününe kadar Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatmaması halinde, Ukrayna’ya sağlanan acil durum elektrik tedarikinin kesileceğini söylemişti.Ukrayna geçen Cuma herhangi bir açıklama yapmadan, Drujba boru hattı üzerinden Cumartesi başlaması beklenen petrol tedarikini bir kez daha Salı gününe erteledi. Bratislava ise 18 Şubat Çarşamba günü kriz durumu ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/orban-macaristan-ukraynaya-elektrik-ihracatini-durdurabilir-1103690433.html

slovakya

ukrayna

kiev

bratislava

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

slovakya, fico, robert fico, ukrayna, kiev, facebook, elektrik, vladimir zelenskiy, bratislava, avrupa