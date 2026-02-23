https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/slovakya-ukraynaya-elektrik-tedarikini-durdurdu-1103738664.html
Slovakya, Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurdu
Slovakya, Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurdu
Sputnik Türkiye
Slovakya’nın, ‘Kiev'in petrol ve doğalgaz ablukasına’ karşılık Ukrayna'ya acil durum elektrik tedarikini durduğu öğrenildi. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T21:55+0300
2026-02-23T21:55+0300
2026-02-23T21:55+0300
dünya
slovakya
fico
robert fico
ukrayna
kiev
facebook
elektrik
vladimir zelenskiy
bratislava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103738374_0:53:688:440_1920x0_80_0_0_408b805dfcf4ca5134d64460236e1450.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya acil durum elektrik tedarikinin durdurulduğunu duyurdu.Fico, “Bugün itibarıyla Ukrayna tarafı, enerji şebekesinin istikrara kavuşturulması konusunda Slovakya'dan yardım istemesi durumunda bu yardımı alamayacağı fiilen yürürlüğe giren bir durumdur” ifadelerini kullandı.İlgili talimatı SEPS elektrik iletim sistemi operatörünün başkanıyla yaptığı toplantıda duyuran Fico, ülkenin Kiev'in petrol ve doğalgaz ablukasına bu şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.Fico daha önce yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin pazartesi gününe kadar Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatmaması halinde, Ukrayna’ya sağlanan acil durum elektrik tedarikinin kesileceğini söylemişti.Ukrayna geçen Cuma herhangi bir açıklama yapmadan, Drujba boru hattı üzerinden Cumartesi başlaması beklenen petrol tedarikini bir kez daha Salı gününe erteledi. Bratislava ise 18 Şubat Çarşamba günü kriz durumu ilan etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/orban-macaristan-ukraynaya-elektrik-ihracatini-durdurabilir-1103690433.html
slovakya
ukrayna
kiev
bratislava
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103738374_17:0:673:492_1920x0_80_0_0_d4fb86dc6cb229538815ef44b807ec4e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, fico, robert fico, ukrayna, kiev, facebook, elektrik, vladimir zelenskiy, bratislava, avrupa
slovakya, fico, robert fico, ukrayna, kiev, facebook, elektrik, vladimir zelenskiy, bratislava, avrupa
Slovakya, Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurdu
Slovakya’nın, ‘Kiev'in petrol ve doğalgaz ablukasına’ karşılık Ukrayna'ya acil durum elektrik tedarikini durduğu öğrenildi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya acil durum elektrik tedarikinin durdurulduğunu duyurdu.
Fico, “Bugün itibarıyla Ukrayna tarafı, enerji şebekesinin istikrara kavuşturulması konusunda Slovakya'dan yardım istemesi durumunda bu yardımı alamayacağı fiilen yürürlüğe giren bir durumdur” ifadelerini kullandı.
İlgili talimatı SEPS elektrik iletim sistemi operatörünün başkanıyla yaptığı toplantıda duyuran Fico, ülkenin Kiev'in petrol ve doğalgaz ablukasına bu şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Fico daha önce yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin pazartesi gününe kadar Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatmaması halinde, Ukrayna’ya sağlanan acil durum elektrik tedarikinin kesileceğini söylemişti.
Ukrayna geçen Cuma herhangi bir açıklama yapmadan, Drujba boru hattı üzerinden Cumartesi başlaması beklenen petrol tedarikini bir kez daha Salı gününe erteledi. Bratislava ise 18 Şubat Çarşamba günü kriz durumu ilan etmişti.